Испытание для Молдавского, реабилитация Гольцова, дебюты Билостенного и Попова: четверо россиян выступят на PFL 1

В ночь на 5 апреля в Сан-Антонио пройдёт первый турнир в рамках очередного сезона PFL. В главном поединке вечера бывший претендент на титул Bellator Валентин Молдавский сразится с триумфатором Гран-при 2022 года Анте Делией, перед ним пройдёт бой между финалистом прошлогоднего первенства Денисом Гольцовым и Линтоном Васселлом. В свою очередь в новой организации дебютируют Сергей Билостенный и Олег Попов, которые померятся силами с Благоем Ивановым и Стивом Моури соответственно.

На протяжении последних месяцев поклонники смешанных единоборств продолжали гадать, каким образом сложиться судьба российских бойцов PFL и перешедшей под их крыло Bellator. Ведь до определённого момента сами спортсмены не понимали, будут ли они выступать в знакомых организациях или начнут карьеру в новой. В итоге ещё в конце февраля стало ясно, что обе лиги не перестанут работать, а чуть позже были анонсированы и первые турниры под их эгидой. И если мартовское шоу ныне дочернего промоушена обошлось без отечественных атлетов, то мероприятие Professional Fighters League включило в себя сразу четыре поединка с их участием.

В нынешнем сезоне PFL особенно широко россияне представлены в полусредней и тяжёлой категориях, где они ранее уже добивались успеха. При этом в 77 кг в итоговый список не попал двукратный чемпион лиги Магомед Магомедкеримов. Видимо, действующий триумфатор плей-офф всё же сдержал слово и решил попробовать себя в другом формате соревнований, ведь от Гран-при уже порядком устал. Тем не менее, в его отсутствие отечественная делегация не стала менее представительной. В неё вошли как не знающие поражений Шамиль Мусаев с Мурадом Рамазановым, так и Магомед Умалатов, ранее дважды преодолевавший барьер регулярки. При этом статус флагмана достался Андрею Корешкову — бывшему обладателю пояса Bellator, идущему на серии из пяти побед подряд.

Но если полусредневесам предстояло войти в клетку ближе к концу месяца, то тяжеловесам — в рамках первого турнира PFL в году, запланированного на 4 апреля. В Сан-Антонио предстояло выступить всем четырём спортсменам самой престижной категории, включая финалиста прошлогоднего плей-офф Дениса Гольцова и бывшего претендента на титул Bellator Валентина Молдавского. Обоим нашлось место в основной программе шоу, в то время как Олега Попова и Сергея Билостенномого поставили биться на «разогреве».

К слову, организаторы не стали церемониться и сходу предоставили им очень серьёзных соперников. Попову достался Стив Моури, который за последние полтора года бился исключительно с топовыми россиянами, причём более чем достойно. Молдавскому он уступил лишь судейским решением, а битву с Али Исаевым свёл вничью, хотя в первом раунде чуть было не финишировал бывшего чемпиона PFL. Для Олега схватка с ним точно не станет лёгкой, но недооценивать бойца Fedor Team тоже не стоит. В своём дебютном поединке в Bellator он справился с самим Гокханом Сарикамом, ранее не оставившим шансов его бывшему одноклубнику Кириллу Сидельникову.

А Билостенному изначально достался бывший триумфатор плей-офф PFL Бруно Каппелоцца, которому выпало в феврале нынешнего года встретиться с Вадимом Немковым. Однако позже бразильца без объяснения причин вычеркнули из числа участников шоу, а соперником россиянина стал Благой Иванов. И хотя болгарин не выигрывал Гран-при лиги, раньше довольно неплохо смотрелся в UFC. Там он сокрушил таких звёзд, как Тай Туивасу и Бен Ротвелл, а проигрывал исключительно решениями.

Крайне тяжёлое испытание необходимо пройти и Денису Гольцову, если он намерен вновь побороться за чемпионское звание и гонорар в размере $1 млн. Пять лет назад Линтон Васселл словно обрёл вторую молодость и с тех пор одержал пять побед подряд, причём четыре из них — досрочно. А среди его «жертв» оказались как легенда PRIDE Сергей Харитонов, так и Молдавский, которому он проиграл в марте 2019-го. В октябре минувшего года 40-летний британец должен был сражаться за пояс с действующим королём тяжёлого дивизиона Bellator Райаном Бейдером, но был вынужден сняться из-за болезни.

Несмотря на разницу в возрасте, назвать фаворита крайне сложно. Да, Васселл уже должен был пройти свой пик, но его последние результаты показывают обратное. В стойке он способен создать проблемы за счёт длинных «рычагов», а в борьбе остаётся одним из самых искусных тяжеловесов на планете. И если сумеет затянуть Гольцова на землю, то трудностей не избежать. Ведь почти половину из своих восьми поражений тот потерпел сдачей. Кроме того, для Дениса этот поединок станет первым после сокрушительного нокаута от Ренана Феррейры. И большой вопрос, в каком состоянии он к нему подойдёт.

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В свою очередь, Молдавский уже успел реабилитироваться за неудачу в дуэли с Васселлом и теперь постарается закрепить успех. Правда, для этого ему надо справиться с огромным, 196-сантиметровым Анте Делией, победившим в Гран-при PFL в 2022-м. И имевшим возможность шанс повторить это и в прошлом, если бы не отмена боя с Йорганом Де Кастро, стоившая ему драгоценных очков. Хорват был вынужден сняться с неё и потерял шансы пробиться в плей-офф.

Тем не менее, Делия по-прежнему идёт на серии из пяти побед подряд и остаётся последним, кто сумел справиться с действующим чемпионом Феррейрой. А за последние десять лет уступал лишь одному человеку — вышеупомянутому Каппелоцце, который дважды побил его в 2021-м. Сначала это произошло в регулярном чемпионате, потом — в сражении за трофей. Однако с тех пор Анте добился колоссального прогресса и стал одним из самых опасных нокаутёров лиги.

Безусловно, размениваться с ним в стойке — плохая идея для Молдавского, ведь в этом аспекте он никогда не выделялся на фоне конкурентов по категории. Куда более разумным будет использовать свои сильные стороны и постараться «приклеиться» к Делии и не давать ему возможности перевести дух, постоянно угрожая переводами в партер. Да, яркой такую победу не назовёшь, но Валентин и раньше не радовал подобными в клетке. И учитывая опыт предыдущих боёв россиянина, то наверняка построит план на бой таким образом, чтобы максимально «засушить» противника. И если ему это удастся, то он успешно начнёт свою карьеру в PFL и остановит одного из самых опасных бойцов дивизиона.