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Царукян: каждый день я думаю о реванше с Махачевым

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян высказался о реванше с чемпионом Исламом Махачевым.
Царукян: каждый день я думаю о реванше с Махачевым
  • Gettyimages.ru

«Каждый день я думаю о реванше с Махачевым. Честно говоря, я думаю о Чарльзе, но иногда мне кажется: «Ладно, я выиграю и наконец-то буду драться с Исламом Махачевым». Один шаг, и всё», — приводит слова Царукяна UFC.

Следующий бой Царукян проведёт с бразильцем Чарльзом Оливейрой. Поединок состоится на турнире UFC 300 в ночь с 13 на 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

Победитель схватки должен сразиться с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Махачевым.

Ранее Царукян заявил, что намерен нокаутировать Оливейру на UFC 300.

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