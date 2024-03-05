Гольцов сразится с Васселлом на турнире PFL 4 апреля

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Денис Гольцов проведёт свой следующий бой с британцем Линтоном Васселлом.

Как сообщает Prime Fight Management, турнир PFL состоится 4 апреля в Сан-Антонио.

В предыдущем поединке, 25 ноября, россиянин проиграл нокаутом бразильцу Хенану Феррейре в финале Гран-при PFL 2023 года.

Британец в последней схватке нокаутировал россиянина Валентина Молдавского на турнире Bellator 292.

На счету Гольцова 32 победы и восемь поражений. В активе Васселла 23 победы при восьми поражениях.

Ранее бразильский боец Ренан Феррейра одержал победу над американцем Райаном Бейдером в главном событии турнира «PFL против Bellator».