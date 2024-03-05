Гольцов сразится с Васселлом на турнире PFL 4 апреля
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Как сообщает Prime Fight Management, турнир PFL состоится 4 апреля в Сан-Антонио.
В предыдущем поединке, 25 ноября, россиянин проиграл нокаутом бразильцу Хенану Феррейре в финале Гран-при PFL 2023 года.
Британец в последней схватке нокаутировал россиянина Валентина Молдавского на турнире Bellator 292.
На счету Гольцова 32 победы и восемь поражений. В активе Васселла 23 победы при восьми поражениях.
Ранее бразильский боец Ренан Феррейра одержал победу над американцем Райаном Бейдером в главном событии турнира «PFL против Bellator».