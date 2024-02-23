«Будем подавать апелляцию»: Дани Алвеса приговорили к четырём с половиной годам заключения за изнасилование

Дани Алвес приговорён к четырём с половиной годам лишения свободы за изнасилование, а также будет обязан выплатить штраф в размере € 150 тыс потерпевшей. При этом, сторона защиты продолжает верить в невиновность известного футболиста и планирует подавать апелляцию на решение суда, согласно которому, несмотря на отсутствие травм, истица сумела доказать, что не давала согласия на половой акт. Впрочем, бразилец может избежать тюрьмы, если ему одобрят экстрадицию на родину.

В громком деле Дани Алвеса об изнасиловании наконец-то поставлена точка. После слушаний, которые состоялись ещё в начале февраля, суд приговорил футболиста к четырём с половиной годам лишения свободы и пяти условно, а также штрафу в €150 тыс. Кроме того, спортсмен почти до 2033 года не сможет приближаться к потерпевшей.

Обвинение требовало отправить бразильца в тюрьму на более длительный срок, однако наказание смягчили. При этом 13 месяцев, которые он уже отсидел, также засчитываются.

В приговоре сказано, что, несмотря на показания защиты и отсутствие телесных повреждений, у суда имеются доказательства изнасилования. Обвиняемый внезапно схватил заявительницу, бросил на пол и, не давая ей двигаться, обесчестил, хотя девушка не давала на это согласия и хотела уйти.

Алвес с решением суда не согласен. И по словам его адвоката Инес Гвардиолы, сторона защиты подаст апелляцию.

«В данный момент могу сказать вам только лишь, что мы собираемся обжаловать приговор и что я продолжаю верить и отстаивать невиновность господина Алвеса. 4,5 года намного лучше, чем 9 или 12 лет, которые запрашивало обвинение, но мы всё равно подадим апелляцию. Я увижусь с ним и объясню суть приговора. Он мужественный, нужно изучить все для доказательства его невиновности», — заявила адвокат.

Впрочем, и обвинение рассматривает вариант подать апелляцию. Хотя представитель истицы Давид Саэс и отметил, что удовлетворён приговором.

«Нам ещё нужно всё оценить. У нас есть время рассмотреть. Мы удовлетворены, потому что это приговор, который признаёт правду жертвы и перенесённые ей страдания. Нам ещё предстоит оценить, соответствует ли суровость наказания [представленным] фактам», — заявил Саэс.

Как объяснил адвокат, моральный и физический ущерб, нанесённый его подзащитной, уже не устранить. Именно поэтому прокуратура и просила девять лет лишения свободы. Если апелляция какой-либо из сторон будет подана, то её рассмотрит Высший суд Каталонии. Тогда окончательный приговор станет известен весной.

При этом, по правилам испанского законодательства через 28 месяцев заключённый может получить послабление. В частности, ему предоставят возможность покидать тюрьму днём и ездить домой на выходные. Но только при условии надлежащего поведения и компенсации жертве. Кроме того, в январе 2026 года после отбытия двух третей срока наказания Алвес может претендовать на условно-досрочное освобождение.

Такое решение суда, безусловно, стало серьёзным ударом для Дани. Его психологическое состояние ещё до объявления приговора вызывало озабоченность близких. Как рассказал бывший сокамерник экс-защитника «Барселоны», по отношению к нему соблюдался протокол предотвращения суицида. Он включает в себя оценку риска самоубийства, постоянное наблюдение за заключенным, контроль доступа к опасным объектам, ограничение передвижения, индивидуальную и групповую терапию, развлекательные мероприятия.

При этом, по данным СМИ, футболист хотел сбежать в Бразилию, с которой у Испании нет соглашения об экстрадиции, но сделать это не смог, поскольку так и не получил временного освобождения.

Впрочем, в случае неудачи с апелляцией Алвес всё же может избежать заключения. Как объяснил адвокат Агустин Мартинес, приговор сформулирован так, что означает практически немедленное освобождение Дани.

«Уголовный кодекс позволяет высылать из страны тех иностранцев, приговор которых не превышает пяти лет, из-за чего они не отбывают наказание ни в нашей стране, ни в Бразилии. Следовательно, как я полагаю, он будет просить, чтобы его выслали из страны, и суд это разрешит», — заявил специалист.

Отказался от последнего слова

Слушания дела Алвеса об изнасиловании состоялись в начале февраля и прошли в закрытом режиме. Согласно данным обвинения, Дани надругался на девушкой в туалете ночного клуба Sutton в Барселоне в декабре 2022-го. Прокуратура требовала для футболиста девять лет лишения свободы.

На заседаниях выступили двоюродная сестра и подруга пострадавшей. Обе указали на эмоциональное состояние девушки, которая после случившегося плакала, как никогда ранее, но при этом поначалу не хотела огласки.

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Примерно то же самое рассказал и директор клуба Sutton Роберт Массанет. В тот вечер к нему привели девушку, которая якобы стала жертвой сексуального насилия и указала на футболиста. При этом, по словам пострадавшей, она пошла с ним в туалет по собственному желанию, однако потом захотела выйти, но бразилец ей не позволил.

Подтвердили версию истицы и полицейские: кадры с камер видео наблюдения клуба полностью совпадали с её словами. Кроме того, многие сотрудники правоохранительных органов, дававшие показания, вспоминали тяжёлое эмоциональное состояние девушки при рассказе о случившемся.

У Алвеса была другая версия. По словам Бруно, близкого друга бразильца, предполагаемая жертва сама зашла в туалет вслед за футболистом. А когда вышла, то на её лице он не увидел никаких следов насилия. При этом жена спортсмена подтвердила, что тот вечером пришёл домой сильно пьяным.

По мнению игрока, всё произошло по обоюдному согласию. Именно девушка сделала первый шаг и ни разу не просила остановиться. В то же время, когда пришло время последнего слова, Дани от него отказался.

Причём ещё в ноябре сторона защиты пыталась выплатить истице компенсацию, что позволило бы смягчить наказание бразильца до двух лет тюрьмы, но пострадавшая отказалась от примирения. Как заявила адвокат девушки Эстер Гарсия, в случае с любыми преступлениями против сексуальной свободы моральный ущерб и последствия непоправимы.