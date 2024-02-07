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Жена Алвеса подтвердила в суде, что он был пьян в ночь изнасилования

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Джоана Санс, жена экс-защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса, дала показания в суде по делу об изнасиловании.
Жена Алвеса подтвердила в суде, что он был пьян в ночь изнасилования
  • AP
  • © D.Zorrakino

«Он пришёл сильно пьяным, от него пахло алкоголем. Он врезался в шкаф и рухнул на кровать. Я решила, что не стоит с ним разговаривать сразу», — передаёт слова девушки Marca.

Отмечается, что этот факт может стать смягчающим обстоятельством.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Дани Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022-го. 

Ранее обвиняемый в насилии Дани Алвес попросил, чтобы его семью вывели из зала суда.

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