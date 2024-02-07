Жена Алвеса подтвердила в суде, что он был пьян в ночь изнасилования
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«Он пришёл сильно пьяным, от него пахло алкоголем. Он врезался в шкаф и рухнул на кровать. Я решила, что не стоит с ним разговаривать сразу», — передаёт слова девушки Marca.
Отмечается, что этот факт может стать смягчающим обстоятельством.
Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Дани Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022-го.
Ранее обвиняемый в насилии Дани Алвес попросил, чтобы его семью вывели из зала суда.