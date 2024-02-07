Жена Алвеса подтвердила в суде, что он был пьян в ночь изнасилования

Джоана Санс, жена экс-защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса, дала показания в суде по делу об изнасиловании.

«Он пришёл сильно пьяным, от него пахло алкоголем. Он врезался в шкаф и рухнул на кровать. Я решила, что не стоит с ним разговаривать сразу», — передаёт слова девушки Marca.

Отмечается, что этот факт может стать смягчающим обстоятельством.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Дани Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022-го.

Ранее обвиняемый в насилии Дани Алвес попросил, чтобы его семью вывели из зала суда.