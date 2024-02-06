AS: обвиняемый в насилии Дани Алвес попросил, чтобы его семью вывели из зала суда
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По информации AS, на суд прибыла мать игрока и его семья. Отмечается, что перед слушаниями он попросил вывести их из зала суда.
Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Дани Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022-го.
Ранее сообщалось, что Алвес не пришёл к соглашению с потерпевшей в деле об изнасиловании.