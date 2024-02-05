AS: Алвес не пришёл к соглашению с потерпевшей в деле об изнасиловании

Адвокаты бывшего футболиста сборной Бразилии Дани Алвеса не пришли к соглашению с прокуратурой и потерпевшей стороной в деле об изнасиловании.

Адвокат истца Эстер Гарсия исключила какое-либо соглашение между сторонами за несколько минут до запланированного начала слушания, сообщает AS.

Отмечается, что сторона обвинения уже добилась от футболиста выплаты компенсации за причинённый ущерб. Слушания будут продолжены и завершатся 7 февраля.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Дани Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022-го.

Ранее стали известны новые подробности скандального дела об изнасиловании молодой девушки Алвесом.