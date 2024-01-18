АРА: Дани Алвесу могут смягчить приговор в деле об изнасиловании девушки

Стали известны новые подробности скандального дела об изнасиловании молодой девушки бывшим защитником «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвесом.

По информации АРА, адвокат игрока Инес Гвардиола впервые представил следствию версию о том, что футболист был пьян в ночь инцидента.

Если эта версия будет доказана в суде, то Алвесу могут смягчить приговор. Адвокат утверждает, что экс футболист не контролировал свои действия.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Дани Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022-го.

Ранее сообщалось, что отец Неймара помог Алвесу деньгами и предоставил адвоката для защиты.