АРА: Дани Алвесу могут смягчить приговор в деле об изнасиловании девушки
По информации АРА, адвокат игрока Инес Гвардиола впервые представил следствию версию о том, что футболист был пьян в ночь инцидента.
Если эта версия будет доказана в суде, то Алвесу могут смягчить приговор. Адвокат утверждает, что экс футболист не контролировал свои действия.
Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Дани Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022-го.
Ранее сообщалось, что отец Неймара помог Алвесу деньгами и предоставил адвоката для защиты.