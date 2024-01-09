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UOL: отец Неймара помог Алвесу деньгами и предоставил адвоката для защиты

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Отец бразильского футболиста саудовского «Аль-Хиляля» Неймара Неймар да Силва Сантос предоставил адвоката для защиты бывшему защитнику испанской «Барселоны» Дани Алвесу, который находится в заключении по делу об изнасиловании.
UOL: отец Неймара помог Алвесу деньгами и предоставил адвоката для защиты
  • Gettyimages.ru
  • © Zhizhao Wu

Алвес лишён доступа к своим активам, поэтому лично обратился к Неймару и его семье за помощью, сообщает UOL.

Отмечается, что сумма в €150 тыс. ранее была использована в качестве компенсации для потерпевшей девушки. В июне 2023 года футболист назначил своим адвокатом Густаво Ксисто, который является одним из первых законных представителей отца Неймара.

Летом следственный суд столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне 30 декабря 2022 года. 

Ранее сообщалось, что Алвес предстанет перед судом по делу об изнасиловании 5—7 февраля.

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