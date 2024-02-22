Футболист Алвес приговорён к четырём с половиной годам тюрьмы по делу об изнасиловании
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Об этом сообщает Marca.
Отметим, что прокурор просил девять лет заключения для Алвеса.
Защита футболиста может подать апелляцию в Высший суд Каталонии.
Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года.
Сам Алвес заявлял, что у него был сексуальный контакт с потерпевшей, но всё было по взаимному согласию.
Ранее сообщалось, что защита попросила оправдать Дани Алвеса.