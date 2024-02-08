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Marca: защита попросила оправдать Дани Алвеса

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Завершились судебные слушания по делу бразильского футболиста Дани Алвеса.

По итогу слушаний защита футболиста попросила освободить его из-под стражи до вынесения приговора, а также вынести оправдательный вердикт, сообщает Marca.

Сторона защиты отметила, что дискурс обвинений в адрес Алвеса субъективен и объективных доказательств нет. 

Сам бразилец отказался от права на последнее слово. 

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022 года. 

Ранее Алвес, выступая в суде по делу об изнасиловании, отверг обвинения, заявив, что половой акт с потерпевшей был по обоюдному согласию.

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