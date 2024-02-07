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AP: Дани Алвес отверг обвинения в сексуальном насилии

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Бразильский футболист Дани Алвес, выступая в суде по делу об изнасиловании, отверг обвинения, заявив, что половой акт с потерпевшей был по обоюдному согласию.

«Я не такой человек, я не жестокий», — заявил футболист в суде. 

Он также отметил, что узнал об обвинении в изнасиловании на следующий день из новостей в прессе. По его словам, девушка начала сближаться с ним во время танца и ему не пришлось настаивать на близости.

«Мы зашли в туалет, она начала расстёгивать мне штаны, я ей помог. И вообще не хватал её за волосы», — добавил Алвес.

Летом 2023 года следственный суд №15 столицы Каталонии завершил расследование в отношении Дани Алвеса и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба Барселоны 30 декабря 2022-го. 

Ранее Джоана Санс, жена Алвеса, дала показания в суде по делу об изнасиловании.

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