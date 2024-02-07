Обвинение в изнасиловании, фото в душе и телесный контакт во время матча: в испанском футболе произошла серия скандалов

Полузащитник «Бетиса» Вильям Карвалью избежал наказания по обвинению в сексуальном насилии, хотя пострадавшая заявила, что он накачал её наркотиками и надругался. Девушек из футбольного клуба «Альсасула» пытались сфотографировать, пока они принимали душ после тренировки. Однако поймать хулиганов пока не удалось. Несовершеннолетний болельщик «Райо Вальекано» решил потрогать полузащитника «Севильи» Лукаса Окампоса прямо во время матча, коснувшись его пальцем между ягодиц, а нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора фанаты в очередной раз назвали обезьяной.

В испанском футболе на этой неделе произошла серия странных инцидентов, которая в некоторой степени затмила заседание суда по делу Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании девушки в ночном клубе. Спортсмену грозит до десяти лет тюремного заключения, а финальные слушания начались в понедельник, 5 февраля.

Как оказалось, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии не единственный, кого пытаются привлечь к ответственности по этой статье. Повестку для дачи показаний на днях получил хавбек «Бетиса» Вильям Карвалью.

Как утверждает истица, она встретилась с чемпионом Европы 2016 года в ресторане в августе 2023-го в Севилье, а затем отправилась с португальцем в ночной клуб. На следующее утро потерпевшая проснулась в номере отеля «с явными признаками насилия на теле». При этом она почти не помнила событий вечера, за исключением образа футболиста, лежавшего на ней в постели, а также момента, когда Карвалью крепко схватил её за шею и принудил к близости. В итоге женщина обвинила спортсмена в том, что тот накачал её наркотиками и изнасиловал.

Полузащитник «Бетиса» дал показания во вторник, 6 февраля. Он не стал отрицать интимной связи с истицей, но по его версии, всё происходило по обоюдному согласию сторон. Как оказалось, они познакомились значительно раньше — на Ибице, где 30-летняя женщина работает, и там у них тоже были сексуальные отношения. А в ресторане и клубе присутствовал друг игрока.

На этот раз для Карвалью всё закончилось хорошо. Как сообщает Estadio Deportivo, судья, выслушав все стороны и изучив факты, не увидел признаков преступления, поэтому португальцу не было предъявлено обвинений и не избрана мера пресечения. Уже через час он покинул зал заседаний, а днём участвовал в тренировке своей команды.

Ещё один инцидент произошёл в женском футболе. После тренировки в пятницу, 2 февраля, спортсменки клуба «Альсасула», который выступает в региональном чемпионате и расположен в области Наварро, отправились в душ и в какой-то момент заметили, что их пытаются снять на мобильные телефоны. Когда любителей подглядывать за девушками заметили, те сели в чёрный автомобиль и скрылись.

По сообщениям испанских СМИ, полиция начала расследование инцидента, однако пока опознать машину и поймать хулиганов не удалось. В заявлении, подписанном советом директоров клуба, произошедшее названо «очень серьёзным и недопустимым». Также руководство команды выразило надежду, что подобное больше не повторится и компетентные органы примут необходимые меры.

Нешуточные страсти кипят и на футбольных полях. Не поддающийся объяснению инцидент произошёл во время матча 23-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Севильи» в Мадриде. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, но запомнилась совсем не результатом.

В первом тайме местный болельщик, сидевший в первом ряду, в тот момент, когда полузащитник Лукас Окампос собирался ввести мяч в игру из аута, ткнул аргентинцу пальцем между ягодиц.

Хавбек сдержал негодование и лишь сделал замечание молодому человеку, а затем сообщил о произошедшем арбитру. После матча спортсмен попросил Ла Лигу разобраться в случившемся, поскольку, если подобная ситуация произойдёт в женском футболе, всё может закончиться грандиозным скандалом.

«Эти кадры видели все. Надеюсь, Ла Лига отнесётся к этому серьёзно, как к расизму и тому подобным вещам. Не думаю, что все болельщики «Райо Вальекано» такие же, как он, но всегда найдётся один дурак. Всем нам известно, что может случиться, если такое произойдёт в женском футболе, — заявил Лукас. — Я сдержался, поскольку у меня две дочери, и надеюсь, в будущем с ними такого не произойдёт. Рассчитываем на то, что будут приняты дисциплинарные меры, хотя я настаиваю: один дурак не может запятнать фанатов, которые вели себя очень хорошо».

«Севилья» также выступила с официальным заявлением, в котором осудила поведение болельщика и призвала принять меры, предусмотренные регламентом, чтобы подобное не повторилось.

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Надо отметить, что полиции достаточно быстро удалось идентифицировать юношу. По информации Cadena SER, нарушитель оказался несовершеннолетним и его дело передадут в соответствующий отдел прокуратуры.

Отличились зрители и в других матчах. Как сообщает Marca, Комитет по борьбе с насилием рассмотрит расистские оскорбления фанатов «Хетафе» в адрес Винисиуса Жуниора перед началом матча 20-го тура чемпионата Испании. Болельщики хозяев встретили клубный автобус «Реала» выкриками: «Винисиус — обезьяна!»

Причём это не первое проявление ненависти к игроку. В середине января то же самое скандировали болельщики «Атлетико», невзлюбившие футболиста после его празднования голов. Впрочем, в 1/8 финала Кубка Испании спортсмен и сам повёл себя некрасиво, оскорбив мать наставника «матрасников» Диего Симеоне, а также вступив в словесную перепалку с полузащитником соперника Родриго Де Паулем.

Кроме того, комитету по соревнованиям RFEF предстоит рассмотреть жалобу о возможном оскорблении в адрес Мэйсона Гринвуда. Руководство Ла Лиги даже наняло эксперта по чтению по губам, чтобы проверить версию о том, что Джуд Беллингем назвал хавбека «Хетафе» насильником в одном из эпизодов второго тайма.