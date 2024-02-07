Обвинение в изнасиловании, фото в душе и телесный контакт во время матча: в испанском футболе произошла серия скандалов
В Испании футболисток сфотографировали в душе, а Окампоса потрогали за ягодицы
- AFP
В испанском футболе на этой неделе произошла серия странных инцидентов, которая в некоторой степени затмила заседание суда по делу Дани Алвеса, обвиняемого в изнасиловании девушки в ночном клубе. Спортсмену грозит до десяти лет тюремного заключения, а финальные слушания начались в понедельник, 5 февраля.
Как оказалось, бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии не единственный, кого пытаются привлечь к ответственности по этой статье. Повестку для дачи показаний на днях получил хавбек «Бетиса» Вильям Карвалью.
Как утверждает истица, она встретилась с чемпионом Европы 2016 года в ресторане в августе 2023-го в Севилье, а затем отправилась с португальцем в ночной клуб. На следующее утро потерпевшая проснулась в номере отеля «с явными признаками насилия на теле». При этом она почти не помнила событий вечера, за исключением образа футболиста, лежавшего на ней в постели, а также момента, когда Карвалью крепко схватил её за шею и принудил к близости. В итоге женщина обвинила спортсмена в том, что тот накачал её наркотиками и изнасиловал.
Полузащитник «Бетиса» дал показания во вторник, 6 февраля. Он не стал отрицать интимной связи с истицей, но по его версии, всё происходило по обоюдному согласию сторон. Как оказалось, они познакомились значительно раньше — на Ибице, где 30-летняя женщина работает, и там у них тоже были сексуальные отношения. А в ресторане и клубе присутствовал друг игрока.
На этот раз для Карвалью всё закончилось хорошо. Как сообщает Estadio Deportivo, судья, выслушав все стороны и изучив факты, не увидел признаков преступления, поэтому португальцу не было предъявлено обвинений и не избрана мера пресечения. Уже через час он покинул зал заседаний, а днём участвовал в тренировке своей команды.
Ещё один инцидент произошёл в женском футболе. После тренировки в пятницу, 2 февраля, спортсменки клуба «Альсасула», который выступает в региональном чемпионате и расположен в области Наварро, отправились в душ и в какой-то момент заметили, что их пытаются снять на мобильные телефоны. Когда любителей подглядывать за девушками заметили, те сели в чёрный автомобиль и скрылись.
По сообщениям испанских СМИ, полиция начала расследование инцидента, однако пока опознать машину и поймать хулиганов не удалось. В заявлении, подписанном советом директоров клуба, произошедшее названо «очень серьёзным и недопустимым». Также руководство команды выразило надежду, что подобное больше не повторится и компетентные органы примут необходимые меры.
Нешуточные страсти кипят и на футбольных полях. Не поддающийся объяснению инцидент произошёл во время матча 23-го тура Ла Лиги «Райо Вальекано» и «Севильи» в Мадриде. Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, но запомнилась совсем не результатом.
В первом тайме местный болельщик, сидевший в первом ряду, в тот момент, когда полузащитник Лукас Окампос собирался ввести мяч в игру из аута, ткнул аргентинцу пальцем между ягодиц.
Хавбек сдержал негодование и лишь сделал замечание молодому человеку, а затем сообщил о произошедшем арбитру. После матча спортсмен попросил Ла Лигу разобраться в случившемся, поскольку, если подобная ситуация произойдёт в женском футболе, всё может закончиться грандиозным скандалом.
«Эти кадры видели все. Надеюсь, Ла Лига отнесётся к этому серьёзно, как к расизму и тому подобным вещам. Не думаю, что все болельщики «Райо Вальекано» такие же, как он, но всегда найдётся один дурак. Всем нам известно, что может случиться, если такое произойдёт в женском футболе, — заявил Лукас. — Я сдержался, поскольку у меня две дочери, и надеюсь, в будущем с ними такого не произойдёт. Рассчитываем на то, что будут приняты дисциплинарные меры, хотя я настаиваю: один дурак не может запятнать фанатов, которые вели себя очень хорошо».
«Севилья» также выступила с официальным заявлением, в котором осудила поведение болельщика и призвала принять меры, предусмотренные регламентом, чтобы подобное не повторилось.
Надо отметить, что полиции достаточно быстро удалось идентифицировать юношу. По информации Cadena SER, нарушитель оказался несовершеннолетним и его дело передадут в соответствующий отдел прокуратуры.
Отличились зрители и в других матчах. Как сообщает Marca, Комитет по борьбе с насилием рассмотрит расистские оскорбления фанатов «Хетафе» в адрес Винисиуса Жуниора перед началом матча 20-го тура чемпионата Испании. Болельщики хозяев встретили клубный автобус «Реала» выкриками: «Винисиус — обезьяна!»
Причём это не первое проявление ненависти к игроку. В середине января то же самое скандировали болельщики «Атлетико», невзлюбившие футболиста после его празднования голов. Впрочем, в 1/8 финала Кубка Испании спортсмен и сам повёл себя некрасиво, оскорбив мать наставника «матрасников» Диего Симеоне, а также вступив в словесную перепалку с полузащитником соперника Родриго Де Паулем.
Кроме того, комитету по соревнованиям RFEF предстоит рассмотреть жалобу о возможном оскорблении в адрес Мэйсона Гринвуда. Руководство Ла Лиги даже наняло эксперта по чтению по губам, чтобы проверить версию о том, что Джуд Беллингем назвал хавбека «Хетафе» насильником в одном из эпизодов второго тайма.
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