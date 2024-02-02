Cadena SER: Беллингем назвал Гринвуда насильником во время матча «Реал» — «Хетафе»

Полузащитник «Реал Мадрид» Джуд Беллингем оскорбил форварда «Хетафе» Мэйсона Гринвуда.

По информации Cadena SER, Беллингем назвал Гринвуда насильником во время матча 20-го тура чемпионата Испании.

Это произошло после жестокого единоборства между футболистами. Уточняется, что «Хетафе» обратился к делегату Ла Лиги с просьбой включить этот момент в протокол матча.

«Реал Мадрид» обыграл «Хатафе» со счётом 2:0.

В нынешнем сезоне Гринвуд забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 15 матчах за «Хетафе» во всех турнирах.

Ранее Беллингем высказался об игре за мадридский клуб.