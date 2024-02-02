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Cadena SER: Беллингем назвал Гринвуда насильником во время матча «Реал» — «Хетафе»

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Полузащитник «Реал Мадрид» Джуд Беллингем оскорбил форварда «Хетафе» Мэйсона Гринвуда.
Cadena SER: Беллингем назвал Гринвуда насильником во время матча «Реал» — «Хетафе»
  • Gettyimages.ru

По информации Cadena SER, Беллингем назвал Гринвуда насильником во время матча 20-го тура чемпионата Испании.

Это произошло после жестокого единоборства между футболистами. Уточняется, что «Хетафе» обратился к делегату Ла Лиги с просьбой включить этот момент в протокол матча. 

«Реал Мадрид» обыграл «Хатафе» со счётом 2:0.

В нынешнем сезоне Гринвуд забил пять голов и отдал четыре голевые передачи в 15 матчах за «Хетафе» во всех турнирах.

Ранее Беллингем высказался об игре за мадридский клуб.

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