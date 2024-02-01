Беллингем: когда выходишь на поле «Сантьяго Бернабеу», чувствуешь себя в Колизее

Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем высказался о игре за мадридский клуб.

«Известно, что «Реал» — крупнейший клуб в мире. Оказавшись здесь, ты находишься под большим впечатлением. Ты словно играешь в Колизее, чувствуешь себя гладиатором. Особенные ощущения», — приводит слова Беллингема Marca.

В нынешнем сезоне игрок провёл за команду 26 матчей во всех турнирах, забил 18 мячей и сделал восемь результативных передач. Его контракт с «Реалом» действует до 30 июня 2029 года. Transfermarkt оценивает футболиста в €180 млн.

Ранее сообщалось, что нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в «Реале».