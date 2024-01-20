В Испании сообщили, что Абаскаль может покинуть «Спартак» и возглавить «Кадис»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может стать наставником испанского «Кадиса».

Как сообщает испанский журналист Анхель Гарсия в социальных сетях, Абаскаль является наиболее предпочтительным кандидатом на замену действующему главному тренеру команды Серхио Гонсалесу.

После 21 тура испанской Ла Лиги «Кадис» набрал 15 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 30 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

34-летний испанец работает в московском клубе с 2022 года.

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев заявил, что Абаскаль должен исправить ситуацию в РПЛ.