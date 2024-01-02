Анчелотти заявил, что завершит карьеру после ухода из «Реала»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что намерен завершить тренерскую деятельность после ухода из мадридского клуба.

«Это моё последнее место работы. Когда я закончу карьеру, я не знаю, это может быть и 2026 год. Я хочу быть тренером до этого года и, надеюсь, до 2028 года, потому что мне нравится Мадрид, я хочу остаться здесь. Всё будет зависеть от успеха, которого мы сможем здесь добиться», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

29 декабря «Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

После 18 туров испанской Ла Лиги подопечные итальянского специалиста набрали 45 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом в мире по версии Forbes.