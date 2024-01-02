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Анчелотти заявил, что завершит карьеру после ухода из «Реала»

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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти сообщил, что намерен завершить тренерскую деятельность после ухода из мадридского клуба.
Анчелотти заявил, что завершит карьеру после ухода из «Реала»
  • Gettyimages.ru

«Это моё последнее место работы. Когда я закончу карьеру, я не знаю, это может быть и 2026 год. Я хочу быть тренером до этого года и, надеюсь, до 2028 года, потому что мне нравится Мадрид, я хочу остаться здесь. Всё будет зависеть от успеха, которого мы сможем здесь добиться», — цитирует Анчелотти Mundo Deportivo.

29 декабря «Реал» объявил о продлении контракта с Анчелотти. Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

После 18 туров испанской Ла Лиги подопечные итальянского специалиста набрали 45 очков и занимают первое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что «Реал» стал самым дорогим футбольным клубом в мире по версии Forbes.

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