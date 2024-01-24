Черевченко назвал Ла Лигу подходящим чемпионатом для Антона Миранчука

Бывший главный тренер «Истиклола» Игорь Черевченко высказал мнение о том, где может продолжить карьеру полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

«Я читал, что «Бешикташ» в нём заинтересован, но, мне кажется, ему подошёл бы чемпионат Испании, где он смог бы раскрыть свою технику. Италия более силовая, Германия — тем более, — цитирует Черевченко Metaratings.ru.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «Локомотив» 28 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом истекает 30 июня 2024 года.

Ранее в Турции назвали слухами информацию о согласии Антона Миранчука перейти в «Бешикташ».