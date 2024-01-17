Sport: жена экс-футболиста «Барселоны» Алвеса выступит в суде
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Санс также несколько раз навещала защитника в тюрьме, сообщает sport.es.
Летом следственный суд столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне 30 декабря 2022 года.
Ранее отец бразильского футболиста саудовского «Аль-Хиляля» Неймара Неймар да Силва Сантос предоставил адвоката для защиты Алвеса, который находится в заключении по делу об изнасиловании.