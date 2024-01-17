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Sport: жена экс-футболиста «Барселоны» Алвеса выступит в суде

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Супруга обвиняемого в изнасиловании девушки экс‑футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса Жоана Санс даст показания в суде со стороны защиты.
Sport: жена экс-футболиста «Барселоны» Алвеса выступит в суде
  • Gettyimages.ru
  • © Zhizhao Wu

Санс также несколько раз навещала защитника в тюрьме, сообщает sport.es.

Летом следственный суд столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне 30 декабря 2022 года. 

Ранее отец бразильского футболиста саудовского «Аль-Хиляля» Неймара Неймар да Силва Сантос предоставил адвоката для защиты Алвеса, который находится в заключении по делу об изнасиловании.

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