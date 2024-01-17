Sport: жена экс-футболиста «Барселоны» Алвеса выступит в суде

Супруга обвиняемого в изнасиловании девушки экс‑футболиста «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвеса Жоана Санс даст показания в суде со стороны защиты.

Санс также несколько раз навещала защитника в тюрьме, сообщает sport.es.

Летом следственный суд столицы Каталонии завершил расследование в отношении футболиста и пришёл к выводу, что есть все признаки изнасилования игроком 23-летней девушки в туалете ночного клуба в Барселоне 30 декабря 2022 года.

Ранее отец бразильского футболиста саудовского «Аль-Хиляля» Неймара Неймар да Силва Сантос предоставил адвоката для защиты Алвеса, который находится в заключении по делу об изнасиловании.