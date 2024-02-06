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Суд освободил обвиняемого в насилии футболиста Карвалью от предварительного заключения

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Состоялось судебное слушание по делу полузащитника «Бетиса» и сборной Португалии Вильяма Карвалью, которого обвиняют в сексуальном насилии.
Суд освободил обвиняемого в насилии футболиста Карвалью от предварительного заключения
  • РИА Новости

По информации Sport.es, суд в Севилье принял решение не брать игрока под стражу до завершения расследования. 

31 августа 2023 года футболист, находясь в Мадриде, пригласил в гостиничный номер девушку, затем принудил её к употреблению запрещённых веществ и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в насилии Дани Алвес попросил, чтобы его семью вывели из зала суда.

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