Суд освободил обвиняемого в насилии футболиста Карвалью от предварительного заключения
- РИА Новости
По информации Sport.es, суд в Севилье принял решение не брать игрока под стражу до завершения расследования.
31 августа 2023 года футболист, находясь в Мадриде, пригласил в гостиничный номер девушку, затем принудил её к употреблению запрещённых веществ и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.
Ранее сообщалось, что обвиняемый в насилии Дани Алвес попросил, чтобы его семью вывели из зала суда.