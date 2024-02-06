Суд освободил обвиняемого в насилии футболиста Карвалью от предварительного заключения

Состоялось судебное слушание по делу полузащитника «Бетиса» и сборной Португалии Вильяма Карвалью, которого обвиняют в сексуальном насилии.

По информации Sport.es, суд в Севилье принял решение не брать игрока под стражу до завершения расследования.

31 августа 2023 года футболист, находясь в Мадриде, пригласил в гостиничный номер девушку, затем принудил её к употреблению запрещённых веществ и совершил над ней насильственные действия сексуального характера.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в насилии Дани Алвес попросил, чтобы его семью вывели из зала суда.