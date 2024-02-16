Как за каменной стеной: семь сейвов Лунёва помогли «Карабаху» обыграть «Брагу» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

«Карабах» сенсационно обыграл «Брагу» на выезде в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, а вратарь азербайджанской команды Андрей Лунёв совершил семь сейвов. «Рома» под руководством Даниэля Де Росси разошлась миром с «Фейеноордом», а «Милан» разгромил «Ренн» благодаря дублю Рубена Лофтуса-Чика. «Шахтёр» на 93-й минуте ушёл от поражения в противостоянии с «Марселем», а гол Мауро Икарди на 91-й позволил «Галатасараю» одержать победу над «Спартой».

Сложная премьера Де Росси

В одном из центральных матчей игрового дня сошлись «Фейеноорд» и «Рома». Противостояние этих команд уже превратилось в добрую традицию, ведь их пути пересеклись в третий раз меньше чем за два года. В мае 2022-го римляне оказались сильнее в финале Лиги конференций. Весной 2023-го соперники попали друг на друга уже в четвертьфинале Лиги Европы, и опять «волчица» одержала победу. Уступив на выезде с минимальной разницей в счёте, она ответила той же монетой дома, а в дополнительное время забила два безответных мяча.

К новой встрече итальянскую команду готовил уже Даниэле Де Росси вместо отправленного в отставку Жозе Моуринью. И дебют в еврокубках получился для него непростым. Роттердамцы владели инициативой и проводили одну быструю атаку за другой. В первом тайме моментов у оппонентов было приблизительно поровну, но подходы хозяев смотрелись опаснее. Тем не менее, больше всего запомнился выстрел Леандро Паредеса в перекладину метров с 25-ти. Однако, когда футболисты уже готовились уходить в раздевалки, подопечные Арне Слота неожиданно открыли счёт. Забытый в чужой штрафной Игор Пайшао, ростом всего 168 сантиметров, умудрился головой замкнуть подачу слева.

Во второй половине «Фейеноорд» по-прежнему смотрелся предпочтительнее и, по крайней мере, не позволял гостям создавать подходы. Но имея в ростере Ромелу Лукаку, всегда можно выжать максимум из любого заброса с фланга. Вот и в Нидерландах его мощь помогла «Роме» спастись. Причём бельгиец отправил снаряд в сетку даже не головой, а плечом. Попутно он с шестью голами догнал на вершине гонки бомбардиров турнира Пьера-Эмерика Обамеянга и Жоао Педро. В концовке Де Росси тоже пришлось понервничать, ведь Лука Иванушец прямым ударом со стандарта угодил в штангу.

Рабочий дубль Лофтуса-Чика

Между тем, другая итальянская команда «Милан» в домашних стенах куда увереннее разобрался с даже более сильным оппонентом. «Ренн» пропустил три безответных мяча и фактически попрощался с ЛЕ.

Гости удерживали свои ворота в неприкосновенности всего полчаса. Счёт открыл набравший отличную форму в новом году Рубен Лофтус-Чик. Он переправил снаряд в сетку, воспользовавшись идеальным кроссом в исполнении Алессандро Флоренци с правого края.

Сразу после перерыва англичанин оформил дубль. Розыгрыш корнера завершился ударом Симона Кьера из пределов вратарской, но Стив Манданда совершил чудо сейв. Однако первым на добивании оказался полузащитник соперника. Для него данный гол стал уже шестым в 2024-м в составе красно-чёрных.

Ну а точку поставил Рафаэл Леау, которому голов, напротив, не хватает. Удивительно, но одно из главных открытий предыдущего сезона отличился до отчётной встречи те же шесть раз во всех соревнованиях. Теперь ему удалось красиво сыграть в стенку с Тео Эрнандесом и пробить в касание. Так «Милан» не только практически гарантировал себе путёвку в следующий этап, но и одержал пятую победу в последних шести поединках при одной ничьей.

Спасение «Шахтёра» на 93-й минуте

Одной из двух команд с постсоветского пространства в 1/16 финала ЛЕ и ЛК оказался «Шахтёр». Он занял третье место в группе Лиги чемпионов и вылетел во второй по значимости еврокубок, а в соперники сразу получил крепкого «Марселя».

Однако первая 45-минутка получилась предельно скучной. Показательная статистика — на двоих коллективы нанесли один удар в створ ворот. Правда, Эгиналдо огорчил Пау Лопеса, но судья чуть ранее остановил встречу из-за фола на Александре Зубкове. Неудивительно, что больше запомнилось файер-шоу, устроенное фанатами «Олимпика». Из-за него игру даже приостановили.

Зато второй тайм вышел полной противоположностью. Футболисты создавали один опасный момент за другим. В итоге французская дружина дважды выходила вперёд, но «горняки» находили в себе силы отыгрываться. Главным героем в составе номинальных гостей стал Обамеянг. Сначала он замкнул дальнюю штангу и открыл счёт. А на 90-й минуте ушёл от двоих опекунов на левом краю и сделал результативный прострел на Илимана Ндиайе.

Однако на его гол быстро ответил Николай Матвиенко, воспользовавшийся неудачным выносом защитника после розыгрыша стандарта. А на 93-й оранжевых спас Эгиналдо. Причём невысокий хавбек отличился ударом головой.

Сенсационная победа «Карабаха»

А «Карабах» сотворил громкую сенсацию, в первом матче 1/16 финала ЛЕ одолев на выезде «Брагу». Значимый вклад в данный успех внёс Андрей Лунёв. Россиянин совершил семь сейвов и неоднократно выручал партнёров. В частности, он сохранил хладнокровие в дебюте, когда хозяева устроили навал. Вратарь справился и с опасным выстрелом Альваро Джало в ближний, и с неприятным ударом Симона Банза с линии штрафной. А в одном из эпизодов его на «ленточке» подстраховал одноклубник.

Старания воздались сторицей. В середине тайма гости организовали редкий контрвыпад и заработали пенальти. Виктор Гомес нарушил правила на Элвине Джафаргулиеве, а Марко Янкович уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Увы, незадолго до перерыва Банза, удачно сыграв на добивании, всё же вынудил Лунёва капитулировать.

Казалось, фаворит додавит оппонета. Но этого не произошло. Напротив, агдамцы оказались сильнее. Во многом судьбу матча решил спорный гол Абделла Зубира. После того, как Яссин Бензия прямым ударом со стандарта угодил в стенку, мяч отскочил к партнёру, тот ушёл в сторону от голкипера и отправил снаряд в сетку. Арбитр сразу зафиксировал офсайд. Но, посмотрев повтор, бригада изменила своё мнение и указала на центр.

Пропустив ещё, «Брага» вынуждена была раскрываться, чем пользовались соперники. Особенно неудержим оказался Зубир. По истечении часа он, выполнив прекрасный разрезающий пас, вывел Жунинью один на один с Лимой Матеусом. Тот свой шанс не упустил. А затем француз оформил дубль. Единственной ложкой дёгтя для «Карабаха» стал реализованный в дополнительное время Жоау Моутинью пенальти. Да и то Лунёв угадал направление удара и едва не парировал его. Это позволило соперникам уйти от разгрома — 2:4.

Шоу имени Икарди в Стамбуле

Настоящее шоу устроила и ещё одна команда, вылетевшая из Лиги чемпионов. В главном еврокубке «Галатасарай» обыгрывал «Манчестер Юнайтед» и едва не пробился в плей-офф. А в первом же матче ЛЕ он в концовке дожал в родных стенах «Спарту» — 3:2.

Началось всё с гола Керема Демирбая. Мауро Икарди оттянулся ближе к центральной линии и выполнил пас налево на партнёра. Тот спокойно протащил мяч в штрафную и мощно пробил в ближний, что стало сюрпризом для Петера Виндаля-Йенсена. Пражане отыгрались сразу после перерыва, когда Анхело Пресиадо на подаче корнера отправил снаряд под дальнюю штангу.

Далее события развивались с калейдоскопической скоростью. По истечении часа Дрису Мертенсу помог отличиться рикошет. А Икарди вновь отдал голевой пас. Но едва ли не в ответной атаке Виктор Нельссон запустил себе за спину оппонента и вынужден был фолить ценой красной карточки. Через несколько минут бывший форвард «Локомотива» Ян Кухта замкнул диагональ справа.

Однако в концовке подопечные Окана Бурука всё же добились своего. Сначала рефери уравнял составы, продемонстрировав второй «горчичник» Матею Ринешу. А в компенсированное время точку аккуратным ударом низом из полукружия штрафной поставил Икарди. Смело можно сказать, в Турции аргентинец обрёл вторую молодость. В текущем сезоне он забил 19 мячей во всех турнирах и отдал девять результативных передач. А в ЛЧ форвард поражал ворота «МЮ» и «Баварии».

Удивительный камбэк «Аякса»

Помимо Лунёва из россиян на поле в четверг мог выйти ещё один вратарь Никита Хайкин, защищающий цвета «Будё-Глимт» Однако он получил травму и пропустил первый матч 1/16 финала ЛК с «Аяксом». Провалившие старт сезона амстердамцы вылетели в третий по статусу еврокубок из ЛЕ. Однако в ноябре они пришли в себя, выдали неплохую серию в национальном первенстве, поднялись в таблице, а в зимнее трансферное окно вдобавок усилились бывшим капитаном «Ливерпуля» Джорданом Хендерсоном.

Однако игра со скандинавами словно вернула гранда в сентябрь-октябрь. Он владел подавляющим преимуществом, но никак не мог пробить Хьетиля Хёуга, резервиста Хайкина. В одном из эпизодов тот даже перевёл снаряд в перекладину после выстрела Чубы Акпома.

Гости же воспользовались чужими помарками и реализовали почти все имевшиеся моменты. В дебюте Йенс Петтер Хёуге совершил классный рывок по левому флангу, сместился в центр и нашёл пасом в штрафной Альберта Грёнбека. Тот, в свою очередь, аккуратно пробил низом из-под защитника. А на 64-й минуте форвард оформил дубль, когда хозяева совершили потерю возле собственной штрафной.

Тем неожиданней оказался камбэк «Аякса» в компенсированное время. Невольно помог ему Один Бёртуфт, схвативший руками Брайана Бробби в непосредственной близости от ворот. Судьи поначалу фол не зафиксировали, но воспользовавшись помощью VAR, указали на «точку» и удалили нарушителя. Пенальти реализовал Бранко ван ден Бомен. А на последней минуте из семи добавленных до того действовавший безошибочно Хёуге неудачно сыграл на выходе, и Стивен Бергёйс красиво перебросил его.

Характер «Юниона»

По аналогичному сценарию складывался и матч «Юниона» и «Айнтрахта». Только в нём фаворит наоборот упустил победу, ведя в счёте с разницей в два мяча. Начало хозяева откровенно провалили. Уже на третьей минуте Фаресу Шаиби позволили беспрепятственно добить мяч в сетку с близкой дистанции. А на десятой немецкий коллектив организовал стремительный контрвыпад. И вновь великолепно сыграл алжирец, взявший паузу и сделавший скидку на Сашу Калайджича.

К чести брюссельцев, они не расклеились и сумели перехватить инициативу. К тому же на руку им пошла грубейшая помарка Эллиеса Скири в своей штрафной по истечении получаса. Он фактически выполнил пас на Мохамеда Амуру, а тот ассистировал Матиасу Расмуссену.

Во второй половине на поле присутствовали уже только хозяева. Они буквально заперли оппонетов на чужой половине и создали массу моментов. Но до поры им не сопутствовало везение. Чего стоят хотя бы промахи Хокана Нильссона. Например, однажды он чудом из пределов вратарской головой пробил выше. Но всё же именно швед восстановил равновесие, аккуратно перекинув Кевина Траппа.