MD: «Барселона» заинтересована в подписании Кварацхелии

«Барселона» рассматривает варианты для усиления своей атакующей игры.

Руководство каталонцев рассматривает вариант с подписанием грузинского форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что в список потенциальных приобретений попали Габриэл Мартинелли из «Арсенала» и Каору Митома из «Брайтона».

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб предложил Кварацхелии продлить трудовое соглашение.