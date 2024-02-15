RT в Telegram
Подпишись

MD: «Барселона» заинтересована в подписании Кварацхелии

Короткая ссылка
«Барселона» рассматривает варианты для усиления своей атакующей игры.
MD: «Барселона» заинтересована в подписании Кварацхелии
  • Gettyimages.ru
  • © Emilio Andreoli

Руководство каталонцев рассматривает вариант с подписанием грузинского форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что в список потенциальных приобретений попали Габриэл Мартинелли из «Арсенала» и Каору Митома из «Брайтона».

В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб предложил Кварацхелии продлить трудовое соглашение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить