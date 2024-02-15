MD: «Барселона» заинтересована в подписании Кварацхелии
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Руководство каталонцев рассматривает вариант с подписанием грузинского форварда «Наполи» Хвичи Кварацхелии, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что в список потенциальных приобретений попали Габриэл Мартинелли из «Арсенала» и Каору Митома из «Брайтона».
В нынешнем сезоне Кварацхелия забил шесть мячей и отдал пять результативных передач в 28 матчах за «Наполи». Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.
Ранее президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что клуб предложил Кварацхелии продлить трудовое соглашение.