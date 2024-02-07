Моуринью обратился к игрокам «Ромы»: когда вы станете мужчинами, вы вернёте это мне

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью оставил послание игрокам римской команды после ухода из клуба.

По информации Goal, тренер оставил перстень, подаренный игроками после победы в Лиге конференций, в шкафчике Лоренцо Пеллегрини и написал послание: «Когда вы станете мужчинами, вы вернёте это мне».

16 января Моуринью принял решение уволиться с поста главного тренера «Ромы». Он покинул базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее в Италии сообщили, что Моуринью чувствует себя преданным футболистами «Ромы».