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В Италии сообщили, что Моуринью чувствует себя преданным футболистами «Ромы»

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Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью почувствовал себя преданным игроками итальянского клуба после своего увольнения.
В Италии сообщили, что Моуринью чувствует себя преданным футболистами «Ромы»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на Il Messaggero, 61-летний португалец Жозе Моуринью не стал забирать с собой подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций, оставив его в шкафчике капитана «Ромы», итальянского полузащитника Лоренцо Пеллегрини.

Итальянский клуб уволил Моуринью с поста главного тренера 16 января и назначил наставником бывшего игрока команды и сборной Италии Даниэле де Росси.

Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Наполи».

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