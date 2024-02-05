В Италии сообщили, что Моуринью чувствует себя преданным футболистами «Ромы»
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Как сообщает TuttomercatoWeb со ссылкой на Il Messaggero, 61-летний португалец Жозе Моуринью не стал забирать с собой подаренный футболистами перстень победителя Лиги конференций, оставив его в шкафчике капитана «Ромы», итальянского полузащитника Лоренцо Пеллегрини.
Итальянский клуб уволил Моуринью с поста главного тренера 16 января и назначил наставником бывшего игрока команды и сборной Италии Даниэле де Росси.
Ранее сообщалось, что Моуринью может возглавить «Наполи».