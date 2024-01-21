Times: Моуринью проведёт переговоры с владельцем «Наполи»

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может возглавить «Наполи» в ближайшее время.

Как сообщает The Times, на следующей неделе Моуринью планирует встретиться с владельцем «Наполи» Аурелио Де Лаурентисом.

16 января Моуринью принял решение уволиться с поста главного тренера «Ромы». Он покинул базу команды на машине. Перед тем как уехать, португалец сделал селфи с фанатами.

60-летний наставник возглавлял римлян с 2021 года. Под его руководством команда выиграла Лигу конференций в 2022-м и стала финалистом Лиги Европы в 2023-м.

Ранее сообщалось, что Моуринью конфликтовал с рядом игроков «Ромы» незадолго до своего ухода.