«Будё-Глимт» без Хайкина упустил победу над «Аяксом» в Лиге конференций

Норвежский «Будё-Глимт» сыграл вничью с нидерландским «Аяксом» в первом матче раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги конференций УЕФА.

Игра в Амстердаме завершилась со счётом 2:2.

В составе скандинавской команды дубль оформил Альберт Грёнбек (16-я и 64-я минуты). Российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин не сыграл из-за травмы.

У хозяев поля отличились Бранко ван ден Бомен (90 + 1, пенальти) и Стивен Бергёйс (90 + 7).

Ответный матч пройдёт 22 февраля в Будё.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

«Мольде» — «Легия» — 3:2,

«Юнион» — «Айнтрахт» — 2:2,

«Олимпиакос» — «Ференцварош» — 1:0,

«Штурм» — «Слован» — 4:1,

«Маккаби» (Хайфа) — «Гент» — 1:0,

«Бетис» — «Динамо» (Загреб) — 0:1,

«Серветт» — «Лудогорец» — 0:0.

Ранее сообщалось, что «Карабах» с Андреем Лунёвым обыграл «Брагу» в матче Лиги Европы.