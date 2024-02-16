«Будё-Глимт» без Хайкина упустил победу над «Аяксом» в Лиге конференций
Игра в Амстердаме завершилась со счётом 2:2.
В составе скандинавской команды дубль оформил Альберт Грёнбек (16-я и 64-я минуты). Российский вратарь норвежского клуба Никита Хайкин не сыграл из-за травмы.
У хозяев поля отличились Бранко ван ден Бомен (90 + 1, пенальти) и Стивен Бергёйс (90 + 7).
Ответный матч пройдёт 22 февраля в Будё.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
«Мольде» — «Легия» — 3:2,
«Юнион» — «Айнтрахт» — 2:2,
«Олимпиакос» — «Ференцварош» — 1:0,
«Штурм» — «Слован» — 4:1,
«Маккаби» (Хайфа) — «Гент» — 1:0,
«Бетис» — «Динамо» (Загреб) — 0:1,
«Серветт» — «Лудогорец» — 0:0.
Ранее сообщалось, что «Карабах» с Андреем Лунёвым обыграл «Брагу» в матче Лиги Европы.