«Карабах» с Лунёвым обыграл «Брагу» в матче Лиги Европы

Азербайджанский «Карабах» в гостях нанёс поражение португальской «Браге» в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Гурбана Гурбанова.

В составе победителей мячи забили Марко Янкович (21-я минута, пенальти), Абделла Зубир (54-я, 69-я), Жунинью (65-я). Российский голкипер вышел в стартовом составе и провёл весь матч на поле.

У проигравших отличился Симон Банза (44-я), Жоау Моутинью (90 + 1, пенальти).

Ответная игра пройдёт 22 февраля на стадионе Тофика Бахрамова в Баку.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

«Шахтёр» — «Марсель» — 2:2,

«Янг Бойз» — «Спортинг» — 1:3,

«Галатасарай» — «Спарта» (Прага) — 3:2,

«Фейеноорд» — «Рома» — 1:1,

«Ланс» — «Фрайбург» — 0:0,

«Бенфика» — «Тулуза» — 2:1,

«Милан» — «Ренн» — 3:0.

Ранее сообщалось, что Лунёв попал в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы.