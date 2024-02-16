«Карабах» с Лунёвым обыграл «Брагу» в матче Лиги Европы
Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Гурбана Гурбанова.
В составе победителей мячи забили Марко Янкович (21-я минута, пенальти), Абделла Зубир (54-я, 69-я), Жунинью (65-я). Российский голкипер вышел в стартовом составе и провёл весь матч на поле.
У проигравших отличился Симон Банза (44-я), Жоау Моутинью (90 + 1, пенальти).
Ответная игра пройдёт 22 февраля на стадионе Тофика Бахрамова в Баку.
В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:
«Шахтёр» — «Марсель» — 2:2,
«Янг Бойз» — «Спортинг» — 1:3,
«Галатасарай» — «Спарта» (Прага) — 3:2,
«Фейеноорд» — «Рома» — 1:1,
«Ланс» — «Фрайбург» — 0:0,
«Бенфика» — «Тулуза» — 2:1,
«Милан» — «Ренн» — 3:0.
Ранее сообщалось, что Лунёв попал в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы.