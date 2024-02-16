RT в Telegram
Подпишись

«Карабах» с Лунёвым обыграл «Брагу» в матче Лиги Европы

Короткая ссылка
Азербайджанский «Карабах» в гостях нанёс поражение португальской «Браге» в первом матче 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА.

Игра завершилась со счётом 4:2 в пользу команды Гурбана Гурбанова.

В составе победителей мячи забили Марко Янкович (21-я минута, пенальти), Абделла Зубир (54-я, 69-я), Жунинью (65-я). Российский голкипер вышел в стартовом составе и провёл весь матч на поле.

У проигравших отличился Симон Банза (44-я), Жоау Моутинью (90 + 1, пенальти).

Ответная игра пройдёт 22 февраля на стадионе Тофика Бахрамова в Баку.

В других матчах дня были зафиксированы следующие результаты:

«Шахтёр» — «Марсель» — 2:2,

«Янг Бойз» — «Спортинг» — 1:3,

«Галатасарай» — «Спарта» (Прага) — 3:2,

«Фейеноорд» — «Рома» — 1:1,

«Ланс» — «Фрайбург» — 0:0,

«Бенфика» — «Тулуза» — 2:1,

«Милан» — «Ренн» — 3:0.

Ранее сообщалось, что Лунёв попал в тройку лучших вратарей группового этапа Лиги Европы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить