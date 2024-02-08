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УЕФА распределит €3,3 млрд среди участников еврокубков до 2027 года

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запланировал распределить €3,317 млрд среди участников еврокубков.
УЕФА распределит €3,3 млрд среди участников еврокубков до 2027 года
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Об этом сообщает пресс-служба организации.

На заседании исполнительного комитета УЕФА была утверждена система распределения доходов между клубами в 2024—2027 годах.

€2,467 млрд получат участники Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. 565 млн распределят между участниками Лиги Европы, а 285 млн получат клубы Лиги конференций.

Остальные средства распределят между теми, кто не участвует в еврокубках и играет в женской Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА.

Ранее сообщалось, что организаторы футбольной Суперлиги предлагают клубам €100 млн за участие.

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