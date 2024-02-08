УЕФА распределит €3,3 млрд среди участников еврокубков до 2027 года
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Об этом сообщает пресс-служба организации.
На заседании исполнительного комитета УЕФА была утверждена система распределения доходов между клубами в 2024—2027 годах.
€2,467 млрд получат участники Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. 565 млн распределят между участниками Лиги Европы, а 285 млн получат клубы Лиги конференций.
Остальные средства распределят между теми, кто не участвует в еврокубках и играет в женской Лиге чемпионов и Юношеской лиге УЕФА.
Ранее сообщалось, что организаторы футбольной Суперлиги предлагают клубам €100 млн за участие.