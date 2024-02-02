Организаторы футбольной Суперлиги предлагают клубам €100 млн за участие

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что организаторы Суперлиги могут предложить клубам €100 млн за участие.

«Суперлига может стартовать в следующем сезоне или в 2025—2026 годах. Суперлига означает, что клуб получает €100 млн только за участие в турнире, по крайней мере, а за победу в Лиге чемпионов вы даже этого не получите», — приводит слова Лапорты France24.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

Ранее в Суперлиге высказались о возможном участии в турнире российских клубов.