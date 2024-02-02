В Суперлиге высказались о возможном участии в турнире российских клубов

В пресс-службе компании А22 Sports, которая занимается созданием и организацией европейской Суперлиги, прокомментировали возможное появление российских команд в турнире.

«Мы обсуждаем этот проект со всеми заинтересованными клубами по всей Европе. Однако на данном этапе мы не будем предоставлять никаких обновлений», — приводит слова пресс-службы компании «Спорт-Экспресс».

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги в 2021 году. Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

27 декабря президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев прокомментировал возможное участие российских клубов в Суперлиге. По его словам, если будет какое-то обращение, то организация проанализирует его на предмет соответствия уставам Российского футбольного союза и УЕФА.

Ранее сообщалось, что клубы итальянской Серии А будут обязаны подписать отказ от участия в Суперлиге ради регистрации на следующий сезон.