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Алаев — об участии клубов РПЛ в Суперлиге: мы должны соблюдать устав УЕФА

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Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал возможное участие российских клубов в Суперлиге.
Алаев — об участии клубов РПЛ в Суперлиге: мы должны соблюдать устав УЕФА
  • РИА Новости

«Во-первых, можно относиться к этому по-разному, но мы остаёмся членами УЕФА и должны соблюдать устав. Во-вторых, чтобы обсуждать что-то с клубами, мне нужно получить информацию, документы. Будет какое-то обращение, мы проанализируем его на предмет соответствия уставам РФС и УЕФА. После этого можно будет размышлять об этом», — цитирует Алаева Sport24.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Таким образом, в соответствии с европейским законом турнир официально может быть создан.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в турнирах под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее Алаев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.

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