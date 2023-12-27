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Алаев — о пиве на стадионах: Минздрав считает, что это стимулирует алкоголизм

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Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев высказался о возможном возвращении пива на стадионы.
Алаев — о пиве на стадионах: Минздрав считает, что это стимулирует алкоголизм
  • РИА Новости

«Позицию от РФС, лиги и клубов мы высказали и официально направили, готовы обсуждать. Претензия Минздрава — слишком много пьют, а это стимулирует алкоголизм», — цитирует Алаева «Чемпионат».

25 июля в Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах начал действовать с 1 января 2005 года.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба поддержала возвращение рекламы пива на стадионы.

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