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В Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок к проекту о продаже пива на стадионах

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В Госдуме выступили с рекомендациями ускоренного внесения поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах.
В Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок к проекту о продаже пива на стадионах
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«Проектом постановления предлагается ускорить внесение поправок к проекту федерального закона № 759159–7 «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 20 Федерального закона «О физической культуре и спорте в РФ», — говорится в тексте проекта.

26 апреля состоялось заседание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту с участием РФС, РПЛ, Минспорта и МВД. Большинство выступили за возвращение слабоалкогольного напитка на арены при соблюдении мер безопасности.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее Матыцин сообщил, что Минспорт России не возражает против возвращения пива на стадионы.

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