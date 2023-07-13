Матыцин сообщил, что Минспорт России не возражает против возвращения пива на стадионы

Олег Матыцин заявил, что Министерство спорта России не возражает против возвращения пива на стадионы, если будет правильно прописан регламент по этому вопросу.

«Если будет правильно прописан регламент по вопросу возвращения пива на стадионы, мы не возражаем. Не вижу сложностей и барьеров, чтобы этот вопрос решать. Я считаю, что это правомерно. Кто против? Минздрав. Это вопросы к Минздраву», — цитирует Матыцина РИА Новости.

26 апреля состоялось заседание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту с участием РФС, РПЛ, Минспорта и МВД. Большинство выступили за возвращение слабоалкогольного напитка на арены при соблюдении мер безопасности.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, что Госдума может рассмотреть осенью закон о возвращении пива на стадионы во втором чтении.