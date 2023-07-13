Матыцин сообщил, что Минспорт России не возражает против возвращения пива на стадионы
- РИА Новости
«Если будет правильно прописан регламент по вопросу возвращения пива на стадионы, мы не возражаем. Не вижу сложностей и барьеров, чтобы этот вопрос решать. Я считаю, что это правомерно. Кто против? Минздрав. Это вопросы к Минздраву», — цитирует Матыцина РИА Новости.
26 апреля состоялось заседание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту с участием РФС, РПЛ, Минспорта и МВД. Большинство выступили за возвращение слабоалкогольного напитка на арены при соблюдении мер безопасности.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.
Ранее председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, что Госдума может рассмотреть осенью закон о возвращении пива на стадионы во втором чтении.