Председатель комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв рассказал, что Госдума может рассмотреть осенью закон о возвращении пива на стадионы во втором чтении.

«Первое чтение мы прошли, получили замечания, сейчас мы ими занимаемся. Я надеюсь, что все сложности и возражения сторон будут сняты и мы придём к положительному решению данного вопроса. Мы считаем, что необходимо разрешить продажу пива на стадионах. Если будет нужно, мы проведём новые круглые столы, чтобы свести все стороны воедино», — цитирует Свищёва «Матч ТВ».

26 апреля состоялось заседание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту с участием РФС, РПЛ, Минспорта и МВД. Большинство выступили за возвращение слабоалкогольного напитка на арены при соблюдении мер безопасности.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о снятии запрета на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием этилового спирта не более 16,5% на предприятиях общественного питания, в музеях и подведомственных столичному Департаменту культуры учреждениях с концертными залами, а также в спортивных сооружениях. Распоряжение действовало до 31 декабря 2022 года.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении продажи пива на стадионах.