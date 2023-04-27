Червиченко: продажа пива на стадионах — возможность заработать деньги для клубов

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении продажи пива на стадионах.

«Клубам надо зарабатывать. Поэтому пиво не просто напиток в данном случае. Пиво — возможность заработать хорошие деньги для клубов. А сейчас и пива нет для болельщика, и денег у клуба», — цитирует Червиченко Sport24.

26 апреля состоялось заседание комитета Государственной думы по физической культуре и спорту с участием РФС, РПЛ, Минспорта и МВД. Большинство выступили за возвращение слабоалкогольного напитка на арены при соблюдении мер безопасности.

Ранее Светлана Журова поделилась мнением о том, стоит ли вернуть пиво на стадионы во время футбольных матчей в России.