«Известия»: ФАС поддержала возвращение рекламы пива на стадионы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала возвращение рекламы пива на стадионах.

Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на письмо ведомства в адрес Минфина.

В организации заявили, что запрет можно будет снять, если власти разрешат продажу пива на стадионе во время игр.

Отмечается, что ФАС продолжает выступать против рекламы пива время трансляции матчей.

Минфин собирает позиции министерств по поводу продаж пива после запроса от депутата от «Единой России» Михаила Романова, к которому обратились российские клубы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах начал действовать с 1 января 2005 года.

Ранее Колосков предложил разрешить продажу крепкого алкоголя на футбольных стадионах.