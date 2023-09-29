Узнать больше

«Известия»: ФАС поддержала возвращение рекламы пива на стадионы

Короткая ссылка
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддержала возвращение рекламы пива на стадионах.

Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на письмо ведомства в адрес Минфина.

В организации заявили, что запрет можно будет снять, если власти разрешат продажу пива на стадионе во время игр.

Отмечается, что ФАС продолжает выступать против рекламы пива время трансляции матчей.

Минфин собирает позиции министерств по поводу продаж пива после запроса от депутата от «Единой России» Михаила Романова, к которому обратились российские клубы.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах начал действовать с 1 января 2005 года.

Ранее Колосков предложил разрешить продажу крепкого алкоголя на футбольных стадионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить