Колосков предложил разрешить продажу крепкого алкоголя на футбольных стадионах

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на идею вернуть продажу пива на футбольных стадионах.

«Позитивно относился к этой идее и пять лет назад, и сейчас. Считаю что также можно было бы разрешить продажу крепкого алкоголя — водки, например. Только это надо организовать в хорошо обустроенных местах, с соответствующей обстановкой, вкусной едой и так далее», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

По его мнению, российские клубы таким образом смогут заработать на рекламе пивной продукции.

«Не вижу никакой проблемы. Но думаю, что дополнительных болельщиков на трибуны это не привлечёт. Пиво ведь можно много где попить, никто ради этого на стадион не пойдёт», — сказал он.

25 июля в Госдуме рекомендовали ускорить внесение поправок о снятии запрета на розничную продажу пива на стадионах.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что министерство не возражает против возвращения пива на стадионы.