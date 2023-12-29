Calcio e Finanza: клубы Серии А обяжут подписать отказ от участия в Суперлиге

Клубы итальянской Серии А будут обязаны подписать отказ от участия в Суперлиге ради регистрации на следующий сезон.

Как сообщает Calcio e Finanza, Федерация футбола Италии (FIGC) одобрила новый документ о лицензировании клубов на сезон-2024/25, в котором указано, что до 4 июня 2024 года должно быть соблюдено условие их неучастия в соревнованиях, организованных частными ассоциациями, не признанными Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Таким образом, в связи с участием команда может получить отказ в лицензировании и не будет допущена до следующего розыгрыша национального чемпионата.

21 декабря Европейский суд признал незаконными действия ФИФА и УЕФА по запрету создания Суперлиги в 2021 году.

Ранее в УЕФА заявили, что не намерены препятствовать созданию Суперлиги.