За явным преимуществом: Латыпов и Сливко выиграли гонки преследования на Спартакиаде

Эдуард Латыпов выиграл вторую золотую медаль на Спартакиаде сильнейших по биатлону в Златоусте. Несмотря на три промаха, бронзовый призёр Олимпиады ни разу не упустил лидерства в гонке преследования и опередил Карима Халили и Кирилла Бажина на восемь и 17,5 секунды соответственно. В аналогичной дисциплине у женщин победу одержала Виктория Сливко. Подопечная Андрея Падина допустила всего лишь одну осечку, и та пришлась на габарит. Серебро досталось отыгравшей 15 позиций со старта Ирине Казакевич, а бронзу второй раз подряд взяла Анастасия Гореева.

Золотой дубль Латыпова

Во второй день Спартакиады сильнейших по биатлону в Златоусте погода хоть и немного, но сжалилась над участниками, ещё накануне жаловавшимися на сильные морозы. Если в первый день соревнований термометры показывали -17 °С, то на этот раз было на два градуса теплее. Правда, добавился небольшой ветер с лёгким снегом, что также могло создать проблемы. Причём не только на трассе, но и на стрельбе.

Возможно, именно из-за этого вся четвёрка лидеров спринта провалилась на первой лёжке и суммарно отправила в «молоко» сразу семь пуль. Лучше всех отработал промахнувшийся однажды Кирилл Бажин, в то время как Эдуард Латыпов, Карим Халили и Даниил Серохвостов ошиблись по два раза. Этим воспользовался признанный снайпер Максим Цветков, ненадолго вышедший вперёд. При этом другие преследователи подтянуться так и не смогли — уж со слишком большим гандикапом проиграли накануне. Да ещё и стартовавший в 44 секундах Роман Ерёмин безнадёжно отстал, чему виной стали как невыдающийся ход, так и сразу четыре незакрытые мишени.

Забегая вперёд, Цветков стал одним из немногих, кому удалось допустить менее двух осечек на огневых рубежах. Он обошёлся всего одной, но разница в скорости была настолько колоссальной, что даже такая меткость не помогла ему побороться за попадание на пьедестал. Представитель Санкт-Петербурга пришёл лишь пятым — почти в 40 секундах от бронзового призёра, а триумфатору уступил все 53,9. И не сумел обогнать Серохвостова, хотя тот давал ему шансы. На стойках Даниил смазал по одному выстрелу.

Что касается борьбы за золото, то как таковой её не получилось. Большую часть забега Латыпов лидировал с большим отрывом, а на стрельбище зачастую приезжал в гордом одиночестве. Но перед заключительным кругом будто решил немного накалить атмосферу и организовал себе дополнительные 150 метров. Халили и Бажин воспользовались этим и приблизились к Эдуарду на расстояние шести секунд, но соперничать с ним на дистанции были неспособны. Тот буквально «улетел» от них и завоевал второе золото на Спартакиаде.

«Сегодня было полегче, чем вчера. Погода «порадовала», так скажем, во второй части дистанции был ветер, пришлось бороться. Мой первый огневой рубеж с двумя промахами дал повод напрячься, сделал корректировку и отработал последнюю часть дистанции хорошо. Стрелять было тяжело, ноги на трассе постоянно в напряжении, на стойке старался стрелять быстро», — признался Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Серебро же досталось Халили, также не ставшему сохранять интригу до финишного створа. На подъёме перед выходом на стадион он воспользовался усталостью Бажина и вырвался вперёд, после чего своего уже не упустил. И хотя всего на восемь секунд отстал от Латыпова, признался, что на победу особо не рассчитывал.

«Мы вышли на последний круг с Бажиным, я его спросил: «Ты сможешь (догнать Латыпова. — RT)?» Я его пропустил, поработали. Потом на верхушке подъёма увидел, что просвет до Латыпова большой, понял, что даже если включусь на равнине, то тяжело будет закрыть его до Эдика. Осталось разбираться между собой, — признался Халили.

Но если для Карима эта медаль Спартакиады стала первой, то для Бажина — второй. Накануне он взял серебро, а в этот раз надеялся не просто повторить вчерашний успех, но и навязать борьбу самому Латыпову. Однако переоценил свои силы.

«С рубежа попытался за Эдиком кинуться. Поверил в силы... А подъём большой, километровый и уже на макушке ноги сказали: всё, хватит. Ну и у меня уже не осталось энергии, чтобы Карима на финише поддержать», — заявил Бажин.

Прорыв Казакевич

В свою очередь, женский пасьют получился более напряжённым и событийным. Одна из главных интриг заключалась в том, сумеет ли сенсационно взявшая верх в спринте Анастасия Батманова подтвердить свой статус и хотя бы сразиться за медали. Но уже после второй стрельбы надежды на это стали таять. Быть может, всему виной стали усилившиеся ветер и снег, но на лёжке она ошиблась один раз, а на стойке — дважды и выбыла из борьбы за топ-3. В итоге, к финишу она пришла лишь седьмой, потеряв сразу шесть позиций. Среди представителей топ-10 ещё менее впечатляюще выступила лишь Анастасия Зырянова, откатившаяся с пятой на 15-ю строчку.

При этом творцом главной сенсацией гонки преследования стала Ирина Казакевич. В спринте она откровенно провалилась и с четырьмя промахами стала лишь 17-й с отставанием более полутора минут, поэтому в число главных соискателей наград явно не входила. Но всего за сутки невероятным образом преобразилась. На лёжках она отработала идеально, а единственная осечка на стойке не помешала ей ворваться в четвёрку.

Тем не менее, даже после этого её шансы догнать лидирующую тройку казались не самыми высокими. Великолепный забег проводила Виктория Сливко, отличный ход набрала Полина Шевнина, да и Анастасия Гореева смотрелась более чем убедительно. Но на заключительном рубеже сохранить хладнокровие сумела лишь лидировавшая представительница Тюмени, в то время как её оппонентки дали слабину.

В результате, Шевнина с двумя промахами выбыла из спора за тройку, а Гореева хоть и сохранила вторую позицию, на равных сражаться с почувствовавшей уверенность Казакевич не сумела. Ирина обошла соперницу как стоячую и впоследствии «привезла» ей 11,2 секунды, хотя перед последним кругом сама уступала почти девять.

По окончании пасьюта Казакевия не смогла сдержать слёз. По её словам, нынешний сезон стал для неё сплошным разочарованием, поэтому она была очень рада наконец «выдать хорошую гонку».

«Это были слёзы счастья… Сегодня мой день и всё сложилось. Спасибо всем болельщикам, которые меня поддерживают, сегодняшняя гонка — для них. Не скажу, что рассчитывала на попадание тройку, хотела поработать. Хорошо, что пустили болельщиков на дистанцию, они поддерживали на каждом метре… На последнем круге понимала, что есть все шансы, видела, что Насте (Гореевой. — RT) было тяжело, на последнем подъёме она практически остановилось, и это придало мне ещё больше сил. Сегодняшняя стрельба придала мне невероятную энергию идти вперёд», — призналась спортсменка.

Золото же досталось Сливко, в этот раз отработавшей практически идеально. На первом же рубеже она не закрыла одну мишень, зато на остальных была безупречна и лишь ненадолго позволяла оппоненткам приближаться к себе. А в ключевой момент была невероятно спокойна и оставила позади всех. На стадионе Виктория показалась в гордом одиночестве и, хотя тренер Михаил Шашилов продолжал гнать биатлонистку вперёд, всё же сбавила темп и отправила несколько воздушных поцелуев поклонникам.

«Чувствую себя сегодня королевой. Болельщики классно поддерживают, как на дистанции, так и на рубеже. Не могла их подвести сегодня. Понимала перед гонкой, что у меня хороший стартовый номер, буду бороться», — сказала Сливко.