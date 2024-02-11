Васильев: Сливко была явным фаворитом гонки преследования

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал победу Виктории Сливко в пасьюте Спартакиады сильнейших.

«В целом гонки на Спартакиаде довольно интересные и непредсказуемые. Они просто удивили. А вот победу Сливко меньше всего можно считать сюрпризом. Вика была явным фаворитом этой гонки. Несмотря на непростую ветровую обстановку спортсмены показывают ярки результаты, — цитирует Васильева «Матч ТВ».

Сливко одержала победу в гонке преследования. Второй финишировала Ирина Казакевич с отставанием 24,8. Третья — Гореева (+36,0).

Ранее Сливко прокомментировала победу в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.