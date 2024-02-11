Сливко после гонки преследования: чувствую себя королевой

Виктория Сливко прокомментировала победу в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.

«Чувствую себя королевой. Болельщики очень классные, поддерживают. Я не могла их сегодня подвести. Вчера за меня многие расстроились. Но я понимала, что у меня будет хороший стартовый номер. Я могу бороться. Трасса очень хорошая, рабочая. Гонки идут подряд, накапливается усталость, но нужно терпеть», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Второй финишировала Ирина Казакевич с отставанием 24,8. Третья — Анастасия Гореева (+ 36,0).

Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на Спартакиаде сильнейших.