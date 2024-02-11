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Сливко после гонки преследования: чувствую себя королевой

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Виктория Сливко прокомментировала победу в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.
Сливко после гонки преследования: чувствую себя королевой
  • РИА Новости

«Чувствую себя королевой. Болельщики очень классные, поддерживают. Я не могла их сегодня подвести. Вчера за меня многие расстроились. Но я понимала, что у меня будет хороший стартовый номер. Я могу бороться. Трасса очень хорошая, рабочая. Гонки идут подряд, накапливается усталость, но нужно терпеть», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».

Второй финишировала Ирина Казакевич с отставанием 24,8. Третья — Анастасия Гореева (+ 36,0).

Ранее сообщалось, что Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на Спартакиаде сильнейших.

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