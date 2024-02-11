Кристина Резцова: не ощущаю тех кондиций, в которых была в позапрошлом сезоне

Биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свою форму в нынешнем сезоне.

«Не ощущаю тех кондиций, в которых была в позапрошлом сезоне, когда выходила и понимала, что всегда буду бороться за победу. Сейчас тоже настраиваюсь так, но пока тяжеловато», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Биатлонистка заняла пятое место в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте. Победу в пасьюте одержала Виктория Сливко.

Ранее Сливко прокомментировала победу в гонке преследования на Спартакиаде сильнейших в Златоусте.