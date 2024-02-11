Латыпов — о Большунове: все ждут, что он проиграет в этом сезоне, но это вряд ли случится

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал победную серию лыжника Александра Большунова.

«Я также стараюсь выкладываться во всех гонках. Саша Большунов — такой уникум, никому не даёт шанса даже приблизиться. Все с нетерпением ждут, сможет ли он проиграть в этом сезоне. А я думаю, что это вряд ли случится», — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

10 февраля Большунов выиграл скиатлон на Спартакиаде и одержал 19-ю победу подряд. Результат спортсмена — 52 минуты и 30,7 секунды. Вторым к финишу пришёл Илья Семиков с отставанием в +1,4 секунды. Третий — Артём Мальцев (+3,8). Сергей Устюгов пришёл четвёртым (+4,2).

Ранее Большунов поделился эмоциями после победы в скиатлоне на 20 км на Спартакиаде сильнейших.