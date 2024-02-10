Коварный подъём: Латыпов с промахом опередил Бажина в спринте, а Батманова завоевала первое золото в сезоне
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Спартакиаду сильнейших по биатлону в этом году принимает Златоуст. В субботу в регионе стоял мороз: термометр опускался до отметки минус 17 °С. При этом на стрельбище было достаточно ветрено, так что мужской спринт поначалу проходил непредсказуемо. Хотя уже в первой группе были опытные атлеты: Матвей Елисеев, Ильназ Мухамедзянов, Дмитрий Лазовский — закрыть все мишени удавалось единицам.
Впрочем, зрители увидели в стартовом протоколе далеко не всех лидеров: пропускали старт Александр Поварницын и Антон Бабиков. Тройку биатлонистов, тренирующихся в этом году вместе по индивидуальному плану, представлял только Александр Логинов. Увы, и он не смог избежать ошибок на огневых рубежах: три промаха и не самая высокая скорость на дистанции отбросили его на 13-е место с отставанием в 1 минуту 48,2 секунды.
Первым, кто сделал серьёзную заявку на победу в спринте, стал Максим Цветков. Бронзовый призёр Олимпийских игр вновь показал свой класс на стрельбе и, закрыв все мишени, финишировал с лучшим временем. Правда, в гонку спортсмен уходил только 32-м из 85 участников, поэтому на первой строчке задержаться представителю Санкт-Петербурга удалось недолго.
Также уверенно отработал на огневых рубежах идущий следом за ним Кирилл Бажин. По дистанции он бежал примерно с той же скоростью, что и Цветков. Однако на последнем круге подопечный Михаила Шашилова сумел прибавить и выиграл у Максима 17,2 секунды.
В последней группе стартовали быстрые Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов. Оба не сумели избежать ошибок, допустив по промаху. Бронзовый призёр Олимпиады уже традиционно не справился со стойкой. Правда, на этот раз он сделал паузу перед четвёртым выстрелом, а не пятым. И именно после неё не попал. Его более юный оппонент, напротив, не закрыл одну мишень на лёжке.
Но даже с таким результатом на стрельбище биатлонисты претендовали на медали. Латыпов уходил на третий круг с отрывом в 6,0 секунды от Бажина, а Серохвостов — отставая на 10,1. Надо отметить, что Эдуард последние километры провёл не так мощно, как старт гонки. Тем не менее сумел укрепить своё преимущество и завоевать золото Спартакиады. Как признался спортсмен по окончании спринта, он ставит перед собой задачу побеждать в каждом виде программы.
«Это главный старт сезона, к которому мы целенаправленно готовились. Приятно начать с победы. Теперь хочется продолжить в том же духе... План простой — работать в каждой гонке на первое место. Форма хорошая, работоспособность тоже. Надеюсь, дальше будет всё лучше и лучше. Трасса специфическая, на ней нужно постоянно работать, отдыхать почти негде. Погода сегодня непростая, ветер был местами порывами, но он был рабочий. Я пристрелялся», — приводит слова Латыпова «Чемпионат».
Серохвостов отыграть отставание от Бажина в итоге так и не смог. На финише оно составило 6,9 секунды. Однако этого оказалось достаточно для попадания в тройку. Цветков же остался только пятым. Его обошёл ещё и Карим Халили, стартовавший 82-м. Впрочем, Максим остался доволен своим выступлением.
«Готовились к тому, что будет довольно-таки прохладно и ветрено, но, если даже судить по Олимпиаде в Пекине, это, наверное, моя погода, когда ветер на рубеже и нужно справляться на ноль. Поэтому сегодня всё получилось, лучший для меня в этом году результат, я очень рад этому», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».
При этом Халили мог оказаться и строчкой выше. Представитель Москвы допустил промах на стойке. Но уходил на последний круг в одно время с Серохвостовым: Даниил на лыжне выиграл у оппонента всего 4,4 секунды.
«Сегодня был тяжёлый день. Мне сказали, я показал свои лучшие ноги, однако я выложился на максимум. Трасса должна быть скоростной, из-за морозов было тяжело. Здесь собираюсь бежать всё», — отметил Серохвостов.
Для девушек спринт также стал настоящим испытанием из-за порывистого ветра, с которым справились далеко не все: Екатерина Носкова, Наталья Шевченко, Тамара Дербушева, Кристина Резцова промахнулись по два раза, Анастасия Шевченко и Екатерина Каплина — трижды, а Ирина Казакевич и вовсе не закрыла четыре мишени. В итоге они кучно расположились друг за другом начиная с девятого места.
Тем не менее, как и у мужчин, нашлись спортсменки, совладавшие с капризами природы. Ориентиром для остальных послужило выступление Виктории Сливко. Биатлонистка вышла на старт под 28-м номером и сразу же допустила ошибку на лёжке, однако на стойке представительница Тюмени отработала безупречно и на финише показала результат, который долгое время оставался лучшим.
Его штурмовали юные Юлия Шеллер и Анастасия Зырянова, закрывшие все мишени. Но девушкам ещё предстоит поработать над скоростью на дистанции. В этом компоненте они существенно уступили 29-летней Сливко, к слову, не считающейся очень быстрой лыжницей, как, скажем, Казакевич. Обе девушки после стойки имели небольшое преимущество над оппоненткой, и затем всё его растеряли.
В одни ноги с Викторией поначалу шла и Анастасия Гореева. Она также не смогла чисто отработать на рубежах, допустив один промах, но на последний круг уходила с таким же временем, как и лидер. Казалось бы, представительница Москвы находилась в более выгодной позиции, поскольку тренеры вели её по результату соперницы, однако обойти Сливко она так и не смогла. Её отставание в итоге составило всего 1,6 секунды.
Как оказалось, многое решил затяжной километровый подъём перед финишем, с которым не все смогли справиться.
«Это очень сложная трасса. За весь круг отдыхаешь порядка минуты, остальное время приходится работать. Очень сложный уход с подъёма, уход с рубежа, подход на рубеж. Эта трасса действительно очень сложная. Мне было очень трудно. Мы настраивались на Спартакиаду, я надеялась здесь быть в хорошей форме, но сегодня мне бежалось достаточно тяжело, ещё и такой сложный ветер сегодня», — призналась Гореева.
Ну а главную сенсацию в субботу сотворила Анастасия Батманова, в этом сезоне ни разу не попадавшая в тройку сильнейших на этапах Кубка России и Содружества. Супруга Василия Томшина уверенно начала гонку и после первой стрельбы находилась в группе лидеров, а после второго «нуля» и вовсе оказалась первой в промежуточном протоколе с преимущество в 12,4 секунды над Сливко. И в отличие от остальных она сумела дотерпеть до конца. Её отрыв от Виктории таял на глазах. Тем не менее 3,5 секунды она всё же удержала и завоевала первое для себя золото в текущем сезоне.
«Как обычно: мы тренируемся где-то в плюсе, в минус один, приезжаем в Сочи — любуемся погодой. И как только наступают старты, у нас начинается какой-то апокалипсис — ветер нереальный, чуть ли не идёшь на завтрак — на тебя сосулька упадёт. Это шутка. Я очень рада справиться со своей работой и что девчонки сегодня ошиблись, поэтому я выше. 100% на стрельбище мне повезло — судя по мужской гонке. Именно со стойкой. Лёжа я умею работать, а вот со стойкой — непредсказуемая штука», — призналась Батманова по окончании спринта.
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