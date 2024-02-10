Коварный подъём: Латыпов с промахом опередил Бажина в спринте, а Батманова завоевала первое золото в сезоне

Эдуард Латыпов выиграл спринтерскую гонку на стартовавшей в Златоусте Спартакиаде сильнейших. Бронзовый призёр Олимпийских игр допустил один промах на стойке, однако опередил отработавшего чисто на обоих огневых рубежах Кирилла Бажина на 15,1 секунды. Тройку лучших замкнул Даниил Серохвостов, также допустивший одну ошибку. В аналогичной дисциплине у женщин победу отпраздновала Анастасия Батманова, для которой эта медаль стала первой в сезоне. 23-летняя биатлонистка закрыла все мишени и опередила Викторию Сливко и Анастасию Горееву, допустивших по осечке на лёжке и финишировавших с отставанием в 3,5 и 5,1 секунды соответственно.

Спартакиаду сильнейших по биатлону в этом году принимает Златоуст. В субботу в регионе стоял мороз: термометр опускался до отметки минус 17 °С. При этом на стрельбище было достаточно ветрено, так что мужской спринт поначалу проходил непредсказуемо. Хотя уже в первой группе были опытные атлеты: Матвей Елисеев, Ильназ Мухамедзянов, Дмитрий Лазовский — закрыть все мишени удавалось единицам.

Впрочем, зрители увидели в стартовом протоколе далеко не всех лидеров: пропускали старт Александр Поварницын и Антон Бабиков. Тройку биатлонистов, тренирующихся в этом году вместе по индивидуальному плану, представлял только Александр Логинов. Увы, и он не смог избежать ошибок на огневых рубежах: три промаха и не самая высокая скорость на дистанции отбросили его на 13-е место с отставанием в 1 минуту 48,2 секунды.

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Первым, кто сделал серьёзную заявку на победу в спринте, стал Максим Цветков. Бронзовый призёр Олимпийских игр вновь показал свой класс на стрельбе и, закрыв все мишени, финишировал с лучшим временем. Правда, в гонку спортсмен уходил только 32-м из 85 участников, поэтому на первой строчке задержаться представителю Санкт-Петербурга удалось недолго.

Также уверенно отработал на огневых рубежах идущий следом за ним Кирилл Бажин. По дистанции он бежал примерно с той же скоростью, что и Цветков. Однако на последнем круге подопечный Михаила Шашилова сумел прибавить и выиграл у Максима 17,2 секунды.

В последней группе стартовали быстрые Эдуард Латыпов и Даниил Серохвостов. Оба не сумели избежать ошибок, допустив по промаху. Бронзовый призёр Олимпиады уже традиционно не справился со стойкой. Правда, на этот раз он сделал паузу перед четвёртым выстрелом, а не пятым. И именно после неё не попал. Его более юный оппонент, напротив, не закрыл одну мишень на лёжке.

Но даже с таким результатом на стрельбище биатлонисты претендовали на медали. Латыпов уходил на третий круг с отрывом в 6,0 секунды от Бажина, а Серохвостов — отставая на 10,1. Надо отметить, что Эдуард последние километры провёл не так мощно, как старт гонки. Тем не менее сумел укрепить своё преимущество и завоевать золото Спартакиады. Как признался спортсмен по окончании спринта, он ставит перед собой задачу побеждать в каждом виде программы.

«Это главный старт сезона, к которому мы целенаправленно готовились. Приятно начать с победы. Теперь хочется продолжить в том же духе... План простой — работать в каждой гонке на первое место. Форма хорошая, работоспособность тоже. Надеюсь, дальше будет всё лучше и лучше. Трасса специфическая, на ней нужно постоянно работать, отдыхать почти негде. Погода сегодня непростая, ветер был местами порывами, но он был рабочий. Я пристрелялся», — приводит слова Латыпова «Чемпионат».

Серохвостов отыграть отставание от Бажина в итоге так и не смог. На финише оно составило 6,9 секунды. Однако этого оказалось достаточно для попадания в тройку. Цветков же остался только пятым. Его обошёл ещё и Карим Халили, стартовавший 82-м. Впрочем, Максим остался доволен своим выступлением.

«Готовились к тому, что будет довольно-таки прохладно и ветрено, но, если даже судить по Олимпиаде в Пекине, это, наверное, моя погода, когда ветер на рубеже и нужно справляться на ноль. Поэтому сегодня всё получилось, лучший для меня в этом году результат, я очень рад этому», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

При этом Халили мог оказаться и строчкой выше. Представитель Москвы допустил промах на стойке. Но уходил на последний круг в одно время с Серохвостовым: Даниил на лыжне выиграл у оппонента всего 4,4 секунды.

«Сегодня был тяжёлый день. Мне сказали, я показал свои лучшие ноги, однако я выложился на максимум. Трасса должна быть скоростной, из-за морозов было тяжело. Здесь собираюсь бежать всё», — отметил Серохвостов.

Для девушек спринт также стал настоящим испытанием из-за порывистого ветра, с которым справились далеко не все: Екатерина Носкова, Наталья Шевченко, Тамара Дербушева, Кристина Резцова промахнулись по два раза, Анастасия Шевченко и Екатерина Каплина — трижды, а Ирина Казакевич и вовсе не закрыла четыре мишени. В итоге они кучно расположились друг за другом начиная с девятого места.

Тем не менее, как и у мужчин, нашлись спортсменки, совладавшие с капризами природы. Ориентиром для остальных послужило выступление Виктории Сливко. Биатлонистка вышла на старт под 28-м номером и сразу же допустила ошибку на лёжке, однако на стойке представительница Тюмени отработала безупречно и на финише показала результат, который долгое время оставался лучшим.

Его штурмовали юные Юлия Шеллер и Анастасия Зырянова, закрывшие все мишени. Но девушкам ещё предстоит поработать над скоростью на дистанции. В этом компоненте они существенно уступили 29-летней Сливко, к слову, не считающейся очень быстрой лыжницей, как, скажем, Казакевич. Обе девушки после стойки имели небольшое преимущество над оппоненткой, и затем всё его растеряли.

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В одни ноги с Викторией поначалу шла и Анастасия Гореева. Она также не смогла чисто отработать на рубежах, допустив один промах, но на последний круг уходила с таким же временем, как и лидер. Казалось бы, представительница Москвы находилась в более выгодной позиции, поскольку тренеры вели её по результату соперницы, однако обойти Сливко она так и не смогла. Её отставание в итоге составило всего 1,6 секунды.

Как оказалось, многое решил затяжной километровый подъём перед финишем, с которым не все смогли справиться.

«Это очень сложная трасса. За весь круг отдыхаешь порядка минуты, остальное время приходится работать. Очень сложный уход с подъёма, уход с рубежа, подход на рубеж. Эта трасса действительно очень сложная. Мне было очень трудно. Мы настраивались на Спартакиаду, я надеялась здесь быть в хорошей форме, но сегодня мне бежалось достаточно тяжело, ещё и такой сложный ветер сегодня», — призналась Гореева.

Ну а главную сенсацию в субботу сотворила Анастасия Батманова, в этом сезоне ни разу не попадавшая в тройку сильнейших на этапах Кубка России и Содружества. Супруга Василия Томшина уверенно начала гонку и после первой стрельбы находилась в группе лидеров, а после второго «нуля» и вовсе оказалась первой в промежуточном протоколе с преимущество в 12,4 секунды над Сливко. И в отличие от остальных она сумела дотерпеть до конца. Её отрыв от Виктории таял на глазах. Тем не менее 3,5 секунды она всё же удержала и завоевала первое для себя золото в текущем сезоне.

«Как обычно: мы тренируемся где-то в плюсе, в минус один, приезжаем в Сочи — любуемся погодой. И как только наступают старты, у нас начинается какой-то апокалипсис — ветер нереальный, чуть ли не идёшь на завтрак — на тебя сосулька упадёт. Это шутка. Я очень рада справиться со своей работой и что девчонки сегодня ошиблись, поэтому я выше. 100% на стрельбище мне повезло — судя по мужской гонке. Именно со стойкой. Лёжа я умею работать, а вот со стойкой — непредсказуемая штука», — призналась Батманова по окончании спринта.