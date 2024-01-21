Заткнули сборников за пояс: Бабиков и Сливко выиграли большие масс-старты на этапе Кубка России в Ижевске

Антон Бабиков завоевал золото в большом масс-старте на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Чемпион мира 2017 года вырвал победу в борьбе с Александром Логиновым и Дмитрием Лазовским благодаря безупречной стрельбе на заключительном огневом рубеже. В аналогичной дисциплине у женщин не было равных Виктории Сливко. Она единственной из всех участниц закрыла 19 из 20 мишеней и финишировала с большим отрывом. Серебро и бронза достались Полине Шевниной и Ларисе Куклиной, которые выявляли лучшую в очной схватке на последнем круге.

Четвёртый этап Кубка России по биатлону в Ижевске завершался большими масс-стартами, которые принесли интересные результаты. Так, на пьедестале почёта среди мужчин не оказалось ни одного представителя сборной страны из числа находящихся на централизованной подготовке, а у женщин честь национальной команды отстояла только Лариса Куклина, занявшая третье место.

Много надежд возлагалось на Эдуарда Латыпова, который в последний раз одерживал победу ещё в декабре — на этапе Кубка Содружества в Уфе. В Ижевске же он стал третьим в индивидуальной гонке, а в спринте не попал даже в цветочную шестёрку, так что мотивации у лидера российской сборной было хоть отбавляй. Он закономерно и возглавил гонку с первых километров, рядом расположился белорус Максим Воробей, а за ним — Кирилл Бажин. Также в пределах пяти секунд от лидера шли Александр Логинов, Евгений Сидоров и Дмитрий Лазовский.

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Однако уже после первого огневого рубежа стало ясно, что Латыпов вряд ли одержит долгожданную победу. Он промахнулся трижды и откатился в третий десяток спортсменов. Не пошла стрельба и у Бажина, допустившего две осечки. Воробей, хотя и обошёлся одним штрафным кругом, сильно сдал в скорости и также выключился из борьбы за награды.

Лидерство захватили Лазовский, Логинов и Сидоров, почти одновременно закрывшие все мишени и ушедшие на дистанцию. Их ближайшими преследователями стали Василий Томшин и Антон Бабиков. Серебряный призёр спринтерской гонки, хотя и не закрыл одну мишень, ходом был весьма хорош. Да и с дальнейшей стрельбой у экс-чемпиона мира всё было довольно неплохо. Он сполна воспользовался осечкой Сидорова на втором огневом рубеже и вышел на третье место вслед за тандемом лидеров — Лазовским и Логиновым, которые стреляли без ошибок. При этом Антон не стал бросаться за ними в погоню: круг между стрельбами он прошёл в своём темпе, сохранив отставание в 23 секунды.

Тройка лучших не изменилась и после третьего огневого рубежа, так как все претенденты на победу допустили по одной ошибке. Между тем лучшими среди преследователей стали Воробей и Виктор Плицев, но приблизиться к лидерам им было уже не под силу.

Судьбоносной в борьбе за золото стала заключительная стрельба, которая перевернула сохранявшийся долгое время расклад. И Логинов, и Лазовский не справились с порывами ветра на стадионе и допустили по два промаха, а Бабиков отработал на рубеже безукоризненно. Он не торопился, но и не выцеливал дольше необходимого времени, в одном ритме закрыл все мишени и устремился к первой победе в новом году. Отрыв Антона от конкурентов на выходе со стадиона составлял 45 секунд, что позволило биатлонисту не слишком убиваться на последнем круге. После гонки он признался, что даже не помнит, как делал последние выстрелы на стойке.

«Периферическим зрением видел, что они не попали, поэтому вёл более сконцентрированную стрельбу. Если бы они отстреляли на ноль, я бы больше рисковал. Допустил глупую ошибку на третьем рубеже, поэтому быстро переключился от анализа того, как отстреляли они, чтобы не допустить такую же ошибку и отстреляться грамотно», — сказал Бабиков в эфире «Матч ТВ».

В борьбе за серебро Лазовскому не составило труда обойти Логинова, для которого скорость на трассе — не самое сильное качество. К тому же рыхлый снег в Ижевске играл не на руку такому крупному спортсмену, как Александр. После гонки биатлонист пожаловался на то, что ему сложно даже руки поднять.

«Тяжело, да. Натолкался. Связки, видимо, пока не готовы к такой погоде. Ничего страшного, надо привыкать», — отметил он.

У девушек лидерство в гонке захватили Елизавета Каплина и Виктория Сливко, а к первой стрельбе к ним подтянулись Ирина Казакевич и Екатерина Носкова.

Последние трое отработали на лёжке безупречно, а вот Каплину постигла участь Латыпова — она промахнулась трижды и откатилась во второй десяток. Без ошибок отстрелялась и Лариса Куклина, однако ходом она сильно уступала соперницам — на отсечке 5,2 км её отставание составляло 21 секунду.

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На второй лёжке из трио лидеров выпала Носкова, не закрывшая две мишени, а её место заняла Владислава Гаврилова. Казакевич, хотя и пробежала штрафной круг, сохранила третью позицию, а Сливко шла первой с приличным отрывом в 20 секунд.

Окончательно интрига в гонке умерла после третьего огневого рубежа, когда Виктория оказалась практически единственной из участниц, кто обошёлся без промахов. Преимущество над Ириной составило без малого минуту, и только какой-то несчастный случай мог помешать Сливко завоевать золото. Единственный промах на заключительной стойке такой преградой, конечно же, не стал.

Борьба за серебро и бронзу разворачивалась весьма далеко за спиной у Сливко. При подходе к четвёртой стрельбе Полина Шевнина отставала от Казакевич на 10,5 секунд и опережала Куклину более чем на минуту. Но стойка недаром считается камнем преткновения для серебряной медалистки пекинской Олимпиады. Ирина умудрилась сделать три осечки и упустила не только серебро, но и бронзу.

Шевнина отправилась на два штрафных круга, чего хватило Куклиной, чтобы обойти её на выходе со стрельбища на 3,4 секунды. В итоге на последнем круге между девушками развернулась нешуточная борьба за второе место. Полина несколько раз предпринимала попытки обойти соперницу, но Лариса не сдавалась, и лишь на заключительном спуске Шевнина сумела добиться желаемого и выдала финишное ускорение. Догнать её Куклина уже не сумела.

По окончании гонки Полина отметила, что этот успех для неё долгожданный, так как с начала сезона она показывала неплохую скорость, но раз за разом подводила работа на огневых рубежах.

«Сейчас уже начинаю постепенно выравнивать стрельбу и ход. Тренерский штаб проделал большую работу. Я же ещё скинула 6 кг, и это всё вместе. Как удалось сбросить вес? А просто сладкое убрала и всё. Это весь секрет. Сразу всё ушло: и отёки, и лишние килограммы. Но сейчас ем. Пока гонки идут, энергии тратится много, надо много калорий, поэтому иногда себе позволяю сладенького», — поделилась биатлонистка.

Куклина же заявила, что рассчитывает выйти на пик формы к февральской Спартакиаде. По её словам, тренировки с мужской группой Юрия Каминского наложили свой отпечаток на её выступление в текущем сезоне, но сейчас негативные моменты сглаживаются и уходят на второй план.

«Весь этот год я тренировалась с мужчинами рядом с Эдуардом Латыповым. Нагрузка моя ничем не отличалась от их, это большое желание сильно меня захлестнуло. К Спартакиаде скорость начала появляться, мышцы приходят в норму», — пояснила Лариса.

Что касается победительницы, которая после гонки возглавила зачёт КР в масс-стартах, то она после финиша просто светилась от счастья. Виктория призналась, что даже дежурный промах на последней стойке её не расстроил: могла себе позволить.

«Наверное, когда после лёжки ушла первая, немножко было сложно и был момент, что хотелось уступить девочкам — пусть едут. Но никто не собирался меня обгонять, поэтому шли хорошим темпом. Хотя я думала, что я иду тихо и мешаю девочкам. Докатывала гонку в удовольствие — отбивала пятюни, кайфовала, наслаждалась гонкой. В первую очередь наслаждалась тем, что всё получилось, справилась со стрельбой, потому что погодные условия очень сложные. Я очень довольна и рада. Многим обещала их порадовать, своё обещание исполнила», — сказала Сливко в эфире «Матч ТВ».