Бабиков выиграл масс-старт на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске
- РИА Новости
32-летний россиянин допустил два промаха и преодолел дистанцию 15 км за 46 минут 3,6 секунды.
Вторым с тремя промахами и отставанием 27 секунд финишировал белорус Дмитрий Лазовский. Третьим стал россиянин Александр Логинов (три промаха, +39,9 секунды).
Четвёртый этап Кубка России по биатлону проходит с 18 по 21 января.
Ранее сообщалось, что белорусский биатлонист Иван Тулатин выиграл спринт на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске.