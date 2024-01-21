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Бабиков выиграл масс-старт на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске

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Российский биатлонист Антон Бабиков одержал победу в большом масс-старте на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске.
Бабиков выиграл масс-старт на четвёртом этапе Кубка России по биатлону в Ижевске
  • РИА Новости

32-летний россиянин допустил два промаха и преодолел дистанцию 15 км за 46 минут 3,6 секунды.

Вторым с тремя промахами и отставанием 27 секунд финишировал белорус Дмитрий Лазовский. Третьим стал россиянин Александр Логинов (три промаха, +39,9 секунды).

Четвёртый этап Кубка России по биатлону проходит с 18 по 21 января.

Ранее сообщалось, что белорусский биатлонист Иван Тулатин выиграл спринт на четвёртом этапе Кубка России в Ижевске.

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