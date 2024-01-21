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Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу участия белорусских биатлонистов в зимней Спартакиаде в Челябинской области.
Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады
  • РИА Новости

«Внимание, спортивные чиновники России!!! Примите уже решение по допуску на Спартакиаду белорусских биатлонистов!!! Да или нет — всё просто!!! Как пить коньяк по утрам — да или нет???» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Спартакиада сильнейших пройдёт в феврале 2024 года. Её примут сразу пять регионов страны. Спортсмены разыграют 108 комплектов медалей в зимних олимпийских видах спорта.

6 января Смольский заявил, что белорусские биатлонисты пропустят Спартакиаду.

Ранее сообщалось, что Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.

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