Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу участия белорусских биатлонистов в зимней Спартакиаде в Челябинской области.

«Внимание, спортивные чиновники России!!! Примите уже решение по допуску на Спартакиаду белорусских биатлонистов!!! Да или нет — всё просто!!! Как пить коньяк по утрам — да или нет???» — написал Губерниев в Telegram-канале.

Спартакиада сильнейших пройдёт в феврале 2024 года. Её примут сразу пять регионов страны. Спортсмены разыграют 108 комплектов медалей в зимних олимпийских видах спорта.

6 января Смольский заявил, что белорусские биатлонисты пропустят Спартакиаду.

Ранее сообщалось, что Смольский выиграл гонку преследования на третьем этапе Кубка Содружества по биатлону.