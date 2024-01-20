Подарки любимым: Тулатин и Шевченко выиграли спринты на этапе Кубка России в Ижевске

Белорус Иван Тулатин выиграл спринтерскую гонку на этапе Кубка России по биатлону в Ижевске. Он не допустил ни одного промаха и опередил россиян Антона Бабикова и Михаила Бурундукова. В аналогичной дисциплине у женщин первенствовала Наталия Шевченко. На последнем круге бывшая лыжница обошла Анастасию Батманову и Анастасию Егорову, хотя уходила со второго огневого рубежа с отставанием в семь секунд. Оба победителя посвятили золотые медали своим супругам, которые мотивировали их на хорошее выступление.

Спринтерские гонки в рамках четвёртого этапа Кубка России по биатлону в Ижевске стали настоящим испытанием для спортсменов из-за сильного снегопада, сопровождавшего соревнования. Справиться со стрельбой в таких погодных условиях удалось далеко не всем.

У мужчин первым на дистанцию ушёл Андрей Вьюхин, и он же задал ориентир скорости для остальных участников. Превзойти результат тюменца до стартового огневого рубежа удалось лишь двоим участникам — Александру Корневу и Эдуарду Латыпову, которые шли по трассе друг за другом. Но, увы, в этот день Вьюхин оказался среди тех, кто испытал огромные проблемы со стрельбой: на лёжке он не закрыл две мишени, на стойке — четыре, и финишировал лишь на 35-м месте. Не задалась огневая работа и у Корнева: четыре промаха в сумме (3 + 1) позволили ему занять только 16-ю строчку.

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Лидерство после первой стрельбы захватил отработавший на ноль Максим Воробей, но затем его потеснил Латыпов. Чуть позже в тройку ворвался Антон Бабиков, который по дистанции был гораздо быстрее белоруса. Неплохую скорость показал и Никита Поршнев, до поры до времени показывавший второй результат после трёхкратного призёра ОИ-2022.

Однако все предварительные расклады перемешала стрельба стоя. Воробей и Поршнев отправили по два патрона в молоко, Латыпов ошибся трижды, а на первой позиции закрепился представитель Белоруссии Иван Тулатин. Не сумел его подвинуть и Бабиков, допустивший один промах. Однако член «Союза трёх биатлонистов», проводящий нынешний сезон на самоподготовке в компании двух Александров — Логинова и Поварницына, продемонстрировал отменный ход и даже со штрафным кругом сумел обойти отстрелявшего на ноль Дмитрия Абашева.

Представитель ЯНАО, напротив, был не слишком резв, и в итоге бронзовую медаль у него отобрал Михаил Бурундуков, который стартовал в заключительной группе участников. Также в цветочную шестёрку попали Евгений Сидоров и Логинов. Латыпов же финишировал на седьмом месте.

22-летний Тулатин, комментируя свою победу, признался, что впервые во взрослой карьере провёл гонку без единого промаха.

«У меня не совсем идеальная стрельба. В индивидуальной гонке я допустил девять промахов — это была отвратительная стрельба. Какие-то очень большие провалы на рубеже. А сегодня собрался, разозлился, так сказать, замотивировался. Кто мотивировал? Супруга говорила, что недовольна моими выступлениями, что так нельзя стрелять, это уровень даже ниже детско-юношеской подготовки», — поделился биатлонист в эфире «Матч ТВ».

В свою очередь Бабиков рассказал, что обкатывал лыжи накануне гонки и успел пробежать 15 км. При этом дистанцию ему пришлось преодолевать вслепую, так как никто из специалистов ему не подсказывал время лидера и отставание.

«Я видел перед собой Поварницына и пытался его догнать, понимая, что нужно какие‑то цели ставить перед собой на трассе, не думая о лидере. Чисто психологически было легче, видел перед собой спину, пытался догнать. Очень рад, что всё так сложилось. Хотелось показать результат перед небольшой паузой, чтобы быть уверенным в подготовке. Допустил ошибку на стрельбе стоя, но на трассе, несмотря на сложные условия, получилось хорошо побороться», — заметил спортсмен.

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У девушек высокую скорость на первых километрах дистанции привычно показала Ирина Казакевич, а компанию ей составили Кристина Токарева и Елизавета Каплина. Однако на стрельбе ни одной из них удача не улыбнулась. Серебряная медалистка пекинской Олимпиады ошиблась дважды, а её преследовательницы допустили по три промаха. Неожиданно «застрелилась» на лёжке Тамара Дербушева, которая на недавнем чемпионате России в Чайковском выиграла три золотые награды. Подопечная Михаила Шашилова закрыла всего одну мишень из пяти, добавила к этому ещё один промах стоя и завершила гонку на 31-м месте.

Лучше всех на лёжке себя проявила Полина Шевнина, чуть больше десяти секунд ей уступили Анастасия Батманова, Наталия Шевченко и Анастасия Егорова. За круг между двумя огневыми рубежами ситуация кардинально не изменилась, а вот со стрельбой стоя не справилась лишь одна из четверых — Шевнина. При этом Шевченко, стрелявшая очень медленно, но наверняка, ушла со стадиона лишь с третьим временем, уступая Егоровой семь секунд. Зато на последнем отрезке дистанции Наталия врубила крейсерскую скорость и не только обошла обеих конкуренток, но и привезла второму месту 10,3 секунды. После гонки спортсменка рассказала, что, как и Ивана Тулатина, её на победу мотивировала вторая половинка.

«Вчера муж (тренер сборной России Алексей Шевченко. — RT) весь вечер ныл, что я не попала в тройку (в индивидуальной гонке), поэтому пообещала выиграть спринт. Осторожничала на спусках: большие сугробы, была вероятность запнуться. Все шли осторожно. Стреляла дольше среднего. Зависла на последних двух выстрелах лёжа, а стоя выцеливала», — отметила Шевченко в эфире «Матч ТВ».

Вторую гонку после длительного перерыва в карьере провела Светлана Миронова. Она допустила два промаха на стойке и финишировала на 16-м месте с отставанием более двух минут от победительницы. Зато на стрельбе серебряный призёр ОИ показала абсолютно лучшее время среди всех участниц — закрыла пять мишеней всего за 26,2 секунды.