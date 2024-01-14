Сдружиться с ветром: Дербушева и Корнев стали чемпионами России по биатлону в большом масс-старте

Тамара Дербушева выиграла третье золото чемпионата России по биатлону. В воскресенье подопечная Михаила Шашилова первенствовала в большом масс-старте, преодолев четыре огневых рубежа без промахов. Серебро взяла Виктория Сливко, а бронзу — Наталия Шевченко. В мужской гонке сенсационно победил Александр Корнев. Решающей для 22-летнего спортсмена стала заключительная стрельба, которую он единственным из группы лидеров провёл без ошибок. В споре за второе место Эдуард Латыпов убежал от Александра Поварницына.

Этап чемпионата России по биатлону в Чайковском завершился большими масс-стартами. Особенность этой дисциплины заключается в том, что первую стрельбу спортсмены проводят двумя группами по 30 человек. Более сильные биатлонисты обычно собраны в первой тридцатке, но они заходят на стрельбище спустя круг после участников под номерами с 31-го по 60-й.

Среди девушек не стартовала приболевшая белоруска Анна Сола, поэтому вся борьба развернулась между россиянками. Лучший результат после первой лёжки показала Ирина Казакевич, немного ей уступили Виктория Сливко и Наталия Шевченко. В целом лидирующую группу составили восемь участниц, которые обошлись без промахов на рубеже. В их числе также были Тамара Дербушева, Лариса Куклина, Анастасия Зырянова и Наталья Гербулова. Замкнула восьмёрку Екатерина Носкова, но при прохождении дистанции она испытала спазм межрёберной мышцы и ещё до второго огневого рубежа снялась с соревнований.

Завидную прыть на этом круге показала Дербушева, которая подтянулась с пятого места на второе, а затем безупречно отработала вторую лёжку и возглавила гонку. Этому способствовал и один промах Казакевич, и невысокая скорость Куклиной, также стрелявшей без осечек.

Сливко и Шевченко, преодолевшие по штрафному кругу, довольно быстро обогнали соперницу, а чуть позже к ним присоединилась и Анастасия Гореева. При этом отставание большинства преследовательниц от лидера составляло почти полминуты.

Погоня Казакевич за Дербушевой складывалась более удачно: Ирина практически настигла подругу по команде перед выходом на стадион, но её, по печальной традиции, вновь подвела стрельба. Два промаха на первой стойке отбросили биатлонистку на пятое место, и всё пришлось начинать сначала.

Тамара же вновь отстрелялась чисто, обеспечив себе более чем комфортное преимущество в 49,3 секунды над ближайшей преследовательницей, которой стала Анастасия Шевченко.

Во время заключительной стрельбы Дербушева даже могла позволить себе пару ошибок, но не стала добавлять интриги гонке — закрыла все мишени и спокойно отправилась на трассу к своему третьему золоту этого турнира.

В это время развернулась нешуточная схватка за вторую ступень пьедестала. Казакевич, Шевченко и Сливко почти одновременно пришли на стадион и начали стрелять. Борьбу нервов и, соответственно, серебряную медаль выиграла Виктория. Ирина долго выцеливала мишени, но всё-таки отправила один патрон в молоко. Анастасия же не справилась с последним выстрелом и ушла со стадиона почти в одно время с родственницей Наталией, которая хотя и тоже допустила осечку, но стреляла и бежала штрафной круг куда быстрее. А на трассе соперничать с бывшей лыжницей для 24-летней уроженки Омска оказалось нереально. Более того, она пропустила вперёд ещё и Гербулову, финишировав лишь пятой.

Дербушева по окончании гонки отметила, что в этот день всё сложилось для неё идеально.

«На первой стойке удивилась, как закрыла мишень первым выстрелом, дальше старалась работать точно, ровно, чтобы идти с небольшим преимуществом. И всё равно я устала», — заметила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

У мужчин гонка получилась куда более непредсказуемой. Лидерство после стартовой стрельбы захватил Эдуард Латыпов, которому в спину дышали Пётр Пащенко и Александр Поварницын. Также без промахов первую лёжку преодолели Карим Халили, Василий Томшин, Рустам Каюмов и белорус Иван Тулатин. Но уже на втором огневом рубеже у лидирующей семёрки начались проблемы: Халили выдал два промаха, все остальные, кроме Томшина, по одному. Однако Василий был не слишком быстр на дистанции, поэтому даже при точной стрельбе шёл лишь пятым. Гораздо резвее мчался по трассе Александр Корнев, который с двумя осечками поднялся к третьему огневому рубежу с 11-го на шестое место.

Также по теме В борьбе с ветром и морозом: Дербушева и Бектуганов стали чемпионами России по биатлону в суперспринте Тамара Дербушева завоевала золото чемпионата России по биатлону в суперспринте. Она допустила в гонке три промаха и опередила...

Томшин же, очевидно, сделал ставку на точную стрельбу и выдал ноль на стойке, что позволило ему на короткое время возглавить пелотон. Он ушёл со стадиона с преимуществом в 4,6 секунды над Поварницыным, но Александр быстро нагнал соперника. Василия также обошли Латыпов, Корнев и Халили.

Все четверо добрались до заключительного огневого рубежа бок о бок. Первым начал работу Карим, но допустил осечки первыми же двумя выстрелами, а потом добавил к ним ещё один промах.

По разу ошиблись Поварницын и Латыпов, а вот Корнев проявил себя выше всяких похвал, быстро закрыл все мишени и помчался к финишу. Для 22-летнего спортсмена из Удмуртии эта победа стала первой в нынешнем сезоне. Спор за серебро с Поварницыным легко выиграл Латыпов. Подопечный Юрия Каминского убежал от соперника и на заключительном круге привёз ему 7,7 секунды.

«Сложная гонка, самочувствие тяжёлое, скольжение тугое, потому что снег не катучий, силовая гонка получилась. Очень сложно сконцентрироваться на стрельбе, потому что руки и ноги забиваются, отойти не успеваешь просто. С одной стороны, интересная гонка, с другой, сегодня пришлось терпеть», — рассказал Эдуард в эфире «Матч ТВ».

Победитель же по горячим следам признался, что ещё не осознал своей победы, но всё равно очень рад высокому результату.

«Я ставлю задачу перед каждой гонкой, что не могу прыгнуть выше головы. Нужно просто сделать работу, на которую настроен и к которой готов. Больше ничего не требуется. Мы не раз выступали в такую ветреную погоду. Я понимал, что нужно работать над каждым выстрелом, сдружиться с ветром. Как он дул, так я себя и вёл», — отметил Корнев.